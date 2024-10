Le pagelle di settembre premiano i nerazzurri. Super Tramoni. Anche Semper sul podio

Complici le prime due sconfitte stagionali, arrivate nel breve volgere di quattro giorni, il rendimento in pagella dei nostri beniamini nerazzurri a settembre è leggermente calato rispetto ai picchi tenuti nel mese di agosto. Gli scivoloni con il Cesena in Coppa Italia e a Castellammare di Stabia, nella successiva trasferta in campionato, hanno zavorrato la media voto di diversi interpreti della formazione di Pippo Inzaghi. Che, però, si è comunque mantenuta su livelli più che buoni.

PROMOSSI. Inarrivabile, nonostante abbia disputato soltanto due delle quattro gare in programma nello scorso mese, il talento di Matteo Tramoni. Il numero 11 è per dispersione il miglior calciatore nerazzurro di settembre per la nostra redazione, con la media di 7,5. Autentico trascinatore e leader tecnico dello spogliatoio, seguito a distanza dal carisma e l’esperienza di Adrian Semper tra i pali (6,5) e dall’affidabilità di Simone Canestrelli, Arturo Calabresi e Gabriele Piccinini, tutti appaiati a 6,33 di media. Positivo il mese di settembre anche per Nicholas Bonfanti (doppietta a Salerno) e Stefano Moreo, premiati con il voto di 6,25. Mantengono la barra dritta e la sufficienza anche due dei capitani del gruppo: Marius Marin ha chiuso settembre con la media di 6,17, Antonio Caracciolo con un 6 pieno.

IN AFFANNO. Più attardati, appesantiti anche da valutazioni espresse in occasione delle partite concluse con la sconfitta, qualche altro elemento dello spogliatoio nerazzurro. Parliamo di Giovanni Bonfanti, sceso per la prima volta sotto alla sufficienza con un 5,88 di media. Stesso discorso e medesima valutazione per Malthe Hojholt. Qualche centesimo di punto in meno per altri calciatori. Il danese Oliver Abildgaard ha chiuso settembre con la media di 5,75, al pari di Pietro Beruatto. Stesso media anche per Alessandro Arena e il terzo danese dello spogliatoio, Alexander Lind. Per loro un mese di settembre con più luci che ombre. Hanno saputo capitalizzare abbastanza bene, invece, l’unica chance avuta in coppa il portiere Nicolas (6,5) e il difensore Adrian Rus (6,5).

RIMANDATI. Chi ha offerto una prestazione opaca nella gara secca col Cesena invece è Zan Jevesenak: 5,5 per il mediano sloveno. Stessa media, ma su un campione più ampio di partite, per Idrissa Tourè e Samuele Angori. Fortemente negativa infine la valutazione per Emanuel Vignato, protagonista di una prestazione scialba in Coppa Italia e autore del fallaccio a partita ormai conclusa sul terreno della Juve Stabia: pesante il 4,75 di media.

IL TECNICO. E Pippo Inzaghi? Il mister rimane super, nonostante alcune valutazioni che con il senno di poi, soprattutto a Castellammare, si sono rivelate errate: la media del tecnico a settembre rimane sul 6,5.

M.A.