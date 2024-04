Le parole di Aquilani. "Ora finire nel migliore dei modi»

Concentrato e soddisfatto, dopo una prestazione che rilancia i nerazzurri verso il finale di campionato. L’allenatore del Pisa Alberto Aquilani analizza il successo interno con la Feralpisalò: "Questa è stata una vittoria importante - dichiara Aquilani - Ci sono stati momenti di sofferenza ma anche momenti molto buoni. Giocavamo contro un avversario difficile da affrontare e potevamo forse gestire meglio nel secondo tempo, è stata un’ottima prestazione". Aquilani parla anche dei singoli, concentrandosi su Hermannsson, a cui ieri sono andate le chiavi della difesa: "Ci tengo a nominare Hermannsson oltre a Valoti e Nicolas – prosegue il tecnico –. Oggi ha fatto una partita super, sotto tanti punti di vista. Credo che questa partita ci porti a un importante snodo della stagione". A salvezza praticamente ottenuta non vuole sentire parlare di leggerezza Aquilani, rimanendo concentrato fino alla fine: "Non capisco il motivo per cui dovremmo essere leggeri o meno concentrati – ribadisce l’allenatore del Pisa –. La leggerezza ci porta anche a far peggio. Bisogna sempre stare sul pezzo perché ci aspetta una partita molto complicata. L’obiettivo è fare bene a Bari".

Quando sente parlare di playoff però Aquilani preferisce dribblare il discorso: "Non voglio che la squadra entri nel giochino playoff-playout, preferisco dire che la squadra debba fare il meglio possibile da qui a fine stagione – precisa Aquilani –. Lavoriamo bene, finiamo nel migliore dei modi, poi vediamo cosa succederà". Tra i migliori in campo anche Alessandro Arena, non solo per il gol che mancava dalla prima giornata contro la Sampdoria: "Arena l’ho buttato dentro dall’inizio, ho bisogno di un calciatore come lui - lo coccola Aquilani -. Nonostante si parlasse di una squadra fisica, ieri ha capito che lavorando bene si possono trovare gli spazi e oggi sono soddisfatto di quello che ha fatto Alessandro. Arena ha un controllo del gioco importante e credo che abbia fatto una grande partita".

Una nota finale va anche a De Vitis, dopo un periodo molto complicato: "De Vitis è un ragazzo serio che si allena sempre bene, ha avuto problemi fisici importanti che l’ha limitato per tutta la stagione - conclude Aquilani -. Poteva giocare dall’inizio, ma ho dovuto fare delle scelte. Questi sono gli aspetti di un gruppo importante".

Michele Bufalino