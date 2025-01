LE PAROLE DI LIND. "Darò sempre tutto per questa maglia»

Dopo aver seguito i suggerimenti di Klaus Berggreen, che lo ha invitato a integrarsi alla vita pisana, Alexander Lind ha ormai sposato la causa nerazzurra a tutto tondo. "Grazie per i primi mesi. Sono grato per l’accoglienza che ho ricevuto – ha dichiarato il giocatore attraverso i suoi profili social, in particolare instagram, condividendo un album con i suoi migliori scatti e istantanee dei primi mesi appena trascorsi –. Farò di tutto per questo club e questo logo quando gioco in campo. È stato un 2024 fantastico. Ci vediamo nel 2025! Forza Pisa". Due assist, Cinque gol, 16 presenze in nerazzurro. Il calciatore del Pisa, ex vincitore della Coppa di Danimarca, è ormai divenuto uno dei punti di riferimento dell’attacco nerazzurro. Anche Transfermarkt lo ha premiato con una valutazione vicina ai 5 milioni di euro, in aumento rispetto ai quasi 4 milioni pagati dalla società nerazzurra per rilevarlo l’estate scorsa dal Silkeborg. Il danese non segna da quattro gare, ma è comunque riuscito a dare un apporto importante facendo reparto da solo, spesso con voti altissimi proprio a causa del suo lavoro tattico. Se non segna o se non fa segnare è infatti determinante la sua presenza nel reparto offensivo. Su instagram ha anche intascato qualche like e commento ‘vip’. Da Paolo Conticini, passando per lo stesso Berggreen oltre ai suoi compagni di squadra, ma anche, un po’ a sorpresa, quello della federazione danese. Chissà che non ci sia, presto o tardi, anche una convocazione in nazionale maggiore per il ragazzo, la cui ultima chiamata risale al 2023 in under 21.

Mic. Buf.