Le partite del weekend del settore giovanile nerazzurro

Pisa, 8 novembre 2024 - Il settore giovanile del Pisa Sporting Club si prepara a vivere un weekend intenso di sfide su diversi fronti. A dare il via sarà la squadra Primavera, che domani affronterà il Bari in trasferta per la settima giornata del campionato Primavera 2. I ragazzi di mister Masi sono chiamati a dimostrare il loro valore sul campo del “Palmiotta” di Modugno, con fischio d’inizio alle ore 11.00. Sarà una partita importante, che metterà alla prova la continuità della squadra contro un avversario di tutto rispetto.

Domenica, sarà la volta degli Under 17, che riprenderanno il loro cammino in campionato facendo visita al Bologna. L’appuntamento è fissato per le ore 15.00 al campo “Cavina” di Bologna, dove i giovani nerazzurri cercheranno di strappare punti preziosi per consolidare la loro posizione in classifica. Sarà una sfida affascinante contro un club che, da sempre, investe molto sul proprio settore giovanile.

Nel frattempo, le formazioni Under 16 e Under 15 si confronteranno entrambe con il Bologna, ma questa volta sul campo di casa del Pisa, allo stadio “Pagni” di Peccioli. Gli Under 15 scenderanno in campo alle 12.30, seguiti dagli Under 16 alle 14.30. Due partite consecutive che offriranno ai giovani talenti l’opportunità di misurarsi contro una delle squadre più competitive del campionato, con l’obiettivo di ottenere risultati positivi e consolidare la crescita individuale e di squadra.

Le sfide proseguiranno anche per le categorie Under 14 e Under 13, impegnate entrambe domenica mattina contro lo Spezia. Gli Under 14 giocheranno al campo “Corsi” di Calcinaia, mentre gli Under 13 si affronteranno al “Cus Pisa”. Entrambe le squadre punteranno a mostrare il proprio talento in casa, cercando di regalare ai tifosi una prestazione solida e convincente.

I riflettori si spostano poi sulle categorie più giovani, dove entusiasmo e passione sono sempre protagonisti. Gli Esordienti 2° anno saranno in campo sabato contro Bellaria, mentre gli Esordienti 1° anno affronteranno Fratres Perignano e Zambra in due incontri distinti. Anche i Pulcini, sia del 1° che del 2° anno, scenderanno in campo tra sabato e domenica, con partite contro avversari come Pontedera, Forcoli e Migliarino. Non mancheranno poi gli appuntamenti per le squadre dei Primi Calci. I bambini di 7 e 8 anni del Pisa Sporting Club giocheranno contro squadre come San Giuliano e Bellaria, pronti a vivere l’emozione di una nuova partita e a fare esperienza sul campo.

