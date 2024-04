Le tappe finali tra ansia e rimedi. Oltre l’ecatombe di squalifiche

di Michele Bufalino

I playoff restano così vicini, eppure così lontani, pur rimanendo a una distanza di soli tre punti, mentre i playout restano distanti cinque lunghezze. Le ultime sei partite del torneo Cadetto, per il Pisa Sporting Club, avranno dunque tutte un coefficiente molto alto di difficoltà (qui sotto suddivise proprio in base agli ostacoli con un punteggio da uno a cinque stelle), variabile solamente nelle ultime due giornate, quando i giochi potrebbero essere già fatti. Feralpisalò **** (13 aprile alle 14 all’Arena Garibaldi): I lombardi si trovano al penultimo posto e potrebbero essere un avversario facile sulla carta da affrontare. Tuttavia sono ancora in piena corsa salvezza, non hanno niente da perdere e potranno sfruttare il peggior momento difensivo della stagione per la squadra di Aquilani, di fronte a un’ecatombe di squalificati, risultando essere la peggior difesa delle ultime tre gare con 9 gol subiti. Bari ** (20 aprile alle 14 al San Nicola): Il Bari è in caduta libera, passando dall’ottavo posto al quindicesimo in sole sette gare, tante quante la sua striscia senza vittorie. Dopo l’esonero di Mignani (oggi a Palermo) e quello di Marino, i pugliesi si sono affidati a Iachini, ma le cose non sono migliorate. Partita imprevedibile, con i nerazzurri che dovranno scacciare una delle leggi non scritte degli ultimi anni: Ogni volta che il Pisa ha dovuto affrontare una squadra in difficoltà, ha perso rilanciando i propri avversari. Catanzaro **** (26 aprile alle 20.30 all’Arena Garibaldi): I calabresi sono la rivelazione del campionato, liberi di affrontare la corsa playoff già praticamente sicuri di partecipare agli spareggi. Una gara da quattro stelle, perché a questo punto del torneo l’ansia da prestazione è tutta per i nerazzurri, mentre i giallorossi stanno giocando sul velluto risultando essere la migliore neopromossa del campionato. Cremonese ***** (1 maggio alle 12.30 allo Zini): Trasferta durissima in casa dei grigiorossi, attualmente al secondo posto della classifica, impegnati in una royal rumble contro Venezia e Como per l’ultimo posto utile per la promozione diretta in Serie A. All’andata fu 0-0, ma la Cremonese si è attestata ad altissimi livelli per tutta la stagione grazie al bomber Massimo Coda, 14 reti segnate, e alla migliore difesa del campionato. Sudtirol *** (5 maggio alle 15 all’Arena Garibaldi): Per tutta la stagione a metà classifica, il Sud Tirol continua ad essere una delle realtà più concrete della Serie B. Tutto dipenderà da che tipo di gara sarà a questo punto del campionato. All’andata i nerazzurri vinsero 2-1 in trasferta. Ascoli ** (10 maggio alle 20.30 al Del Duca): L’ultima giornata di campionato rischia anche di essere una partita ‘inutile’ con un Pisa già sicuro della salvezza e fuori dai giochi e un Ascoli già retrocesso. Tutto però è ancora aperto a uno scenario completamente diverso. I nerazzurri però dovranno dimostrare di aver imparato dalla scorsa stagione, quando fallirono l’aggancio ai playoff all’ultima di campionato perdendo dalla Spal già retrocessa in Serie C.