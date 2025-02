Le Under 17 del Pisa in corsa per le finali nazionali

Pisa, 6 febbraio 2025 - Importante traguardo per le Under 17 del settore femminile nerazzurro. Le nerazzurre di mister Stefano Colombo hanno ottenuto il lasciapassare raggiungendo il secondo posto nel proprio girone in virtù dei successi contro Rinascita Doccia (3-1) e San Marino (7-2) e del pareggio (3-3) con il Riccione; un raggruppamento raggiunto dal Pisa grazie al primo posto conquistato nella prima fase del campionato. FASI DI CAMPIONATO - La Fase Interregionale inizierà il 16 febbraio 2025 e si concluderà il 18 maggio 2025. Le 32 squadre ancora in corsa sono state suddivise in 4 gruppi da 8 e si affronteranno in gare di andata e ritorno; le prime 4 di ciascun girone accederanno alla Fase Nazionale. Il Pisa Sporting Club è stato inserito nel Gruppo C con: Fiorentina, Arezzo, Bologna, Sassuolo, Cesena, Riccione e Ternana. Nel raggruppamento regionale la classifica aveva detto che al primo turno le nerazzurre si trovassero al primo posto con 28 punti conquistati su 30 disponibili, con 64 reti segnate e solo 15 subite. Distante di dieci punti sia il Livorno Femminile, sia l'Atletico Lucca, le uniche avversarie della squadra di Colombo nella prima fase. A seguire Bellaria Cappuccini a 16 punti, quindi Carrarese a 9 e ultimo il Pontedera, fanalino di coda del campionato con 10 sconfitte e 0 punti ottenuti. A Brillare per le nerazzurre la coppia del gol formata da Silvia Cannavo e Asia Aliotta, rispettivamente con 22 e 21 reti segnate in campionato IL WEEKEND - Nel corso del fine settimana di risultati invece per quanto riguarda le altre formazioni femminili, 16 e all’Under 15, entrambe sconfitte dal Genoa: i primi con un 2-4 combattuto, i secondi con un 1-3 che non lascia spazio a repliche. L’Under 14 ha lottato contro la Fiorentina ma è uscita sconfitta di misura per 0-1. Unico risultato positivo, seppur senza reti, quello degli Under 13, che hanno bloccato sullo 0-0 i pari età viola. FEMMINILE - L’unica gioia del weekend arriva dal settore femminile. L’Under 17 ha travolto la San Marino Academy con un netto 7-2, confermando la crescita del movimento giovanile femminile nerazzurro. Complici due rinvii, è stata l’unica squadra in campo tra le formazioni femminili del Pisa, ma ha saputo rappresentare al meglio i colori nerazzurri con una prestazione dominante. Michele Bufalino