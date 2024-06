Lenergy Pisa si arrende

di Michele Bufalino

Ancora una volta i nerazzurri del Lenergy Pisa Beach Soccer perdono in finale di Euro Winners Cup. La compagine pisana, al termine di una cavalcata trionfale, si deve arrendere contro la corazzata portoghese dello Sporting Braga, la squadra più vincente a livello europeo, forte dei suoi quattro titoli, a fronte di tre finali perse.

LA FINALE - La finale parte subito fortissimo per i colori nerazzurri. Edson Hulk infatti porta in vantaggio il Pisa, ma il Braga, forte della vittoria con il Recreativo Huelva in semifinale, riesce a trovare prima il pareggio a 4’ dalla fine del primo tempo con Bokinha, poi ribalta la situazione con Be Martins. Si va al primo intervallo sotto di un gol. Ancora Hulk agguanta il pari e la partita si mette benissimo per i nerazzurri, a causa dell’espulsione di Bokinha. Il Pisa però non sfrutta al meglio la situazione e i portoghesi riescono a trovare anche la rete del 3-2 nel finale del secondo periodo con Leo Martins. L’ultimo terzo vede il Braga trovare la rete del 4-2 con Filipe Silva, quindi la risposta di Barsotti a 6’ dalla fine illude i nerazzurri di una rimonta che potrebbe portare la gara ai rigori. A 3’ dal termine però Pedro Mano chiude definitivamente i conti e il Braga è campione per la quarta volta.

LA SEMIFINALE - Un vero peccato considerando che in semifinale era arrivata una vittoria da epica sportiva per il Lenergy Pisa BS, che in semifinale di Euro Winners Cup rimonta di tre reti i locali del temibile ACD O Sótão e passa ai calci di rigore con il risultato di 1-4. L’avvio è favorevole ai portoghesi, in vantaggio 2-0 dopo il primo tempo. Sotto nel risultato ma non nel morale i nerazzurri trovano la forza per accorciare le distanze con Edson Hulk e capitan Stefano Marinai. Datinha a ripristina l’equilibrio, freddo nel superare il portiere segnando poi a porta vuota e poi viene espulso. In inferiorità numerica il Lenergy Pisa regge botta e il supplementare non assegna pass per la finale. Vince la squadra che arriva in condizioni mentali migliori ai tiri di rigore, tutti realizzati dai nerazzurri Simone Marinai, Hulk, Stefano Marinai e Barsotti. Finisce 1-4 tra le urla liberatorie dei protagonisti di uno spettacolo con pochi eguali nella storia del beach soccer pisano.

IL RESTO DEL CAMMINO - Prima ancora, ai quarti di finale contro il Real Munster altra impresa per 4-3. Prima rete di giornata di Edson Hulk nel primo periodo e autogol di Biermann sul calcio d’angolo di Datinha in avvio di secondo periodo. I tedeschi però rialzano immediatamente la testa, accorciando prima con Dmais, pareggiando poi con Hodel, dopodiché Karolak completa la rimonta del Real Münster. A evitare il parziale vantaggio tedesco al secondo intervallo pensa il solito Hulk, con una rete a 8 secondi dallo scadere. Il terzo periodo viene deciso dalla tripletta del supereroe brasiliano. Agli ottavi il Pisa aveva anche battuto in un derby tutto italiano il Catania 5-3. Nella fase a gironi invece erano arrivate ben tre vittorie con il successo sui padroni di casa dell’AD Nazaré 2022 per 3-1, il largo 9-0 rifilato alla spagnola Roses Platja e la vittoria di misura sui francesi del Minots de Marseille per 0-1.