L’era Knaster 80 milioni in 4 anni. Il suo è un Pisa di colpi all’estero

di Michele BufalinoPISA

Per il quarto anniversario dall’acquisto del Pisa da parte di Alexander Knaster la società si regala un altro profilo internazionale, anche se ha slittato i suoi annunci di circa 24 ore. Sì, perché gli arrivi del centrocampista norvegese Markus Solbakken dallo Sparta Praga e dell’esterno ‘doppia fascia’ Antonio Candela dal Venezia hanno reso necessario limare ancora qualche piccolo dettaglio sulle carte, ragion per cui il loro approdo con le conseguenti visite mediche è stato rinviato di qualche ora. Niente paura, poiché è tutto fatto per entrambi, con il prestito con diritto di riscatto e ciò dovrebbe concludere il mercato in entrata.

Tuttavia da Frosinone e da Sportitalia ieri è rimbalzata a più riprese la voce che vedrebbe i nerazzurri seguire un altro esterno, ma offensivo, lo sloveno Tjas Begic, 21enne il cui cartellino è del Parma, ma che si trova adesso in prestito al Frosinone. Ieri invece è stato il giorno dell’addio di Nicholas Bonfanti, ceduto al Bari in prestito oneroso per 200 mila euro fino a giugno. Si attendono poi le ufficialità dei passaggi di Jevsenak alla Juve Stabia e di Mlakar all’Hajduk Spalato. Con l’arrivo di Solbakken e Meister comunque il Pisa prosegue la sua tradizione di acquisti internazionali cominciata proprio in seguito all’arrivo del patron Alexander Knaster, nella stagione 2021-22.

Il primo calciatore acquistato dall’estero di un certo peso è stato Adam Nagy, in una serata di agosto, 2021, mentre il Pisa stava giocando in campionato. Arrivò dal Bristol City in Inghilterra praticamente a zero. rivelandosi uno dei giocatori più importanti del Pisa di D’Angelo. Un altro pretoriano di D’Angelo fu l’islandese Hjortur Hermannsson arrivato a parametro zero dagli svedesi del Brondby e protagonista di una Serie A sfiorata, poi ceduto dopo tre stagioni alla Carrarese. Come non dimenticare, sempre nella stagione 2021-22 la meteora Yonatan Cohen? L’israeliano, giunto dal Maccabi Tel Aviv, non si sposò bene col calcio italiano, con qualche lampo di classe e qualche problema sui fondamentali. Di lui però resta un’epica punizione che decise il match col Benevento, prima del ritorno in patria.

Dal Reading arrivò a gennaio di quell’anno anche George Puscas, il rumeno che sfiorò la Serie A con una traversa durante Pisa-Monza e fu autore di 8 reti in 18 gare, prima della cessione al Genoa. La stagione 2022-23 invece fu quella di Tomas Esteves dal Porto, prima in prestito poi a titolo definitivo, quindi di un’altra meteora, il croato Roko Jureskin dagli slovacchi del Sered e ancora Olimpiu Morutan dal Galatasaray e Adrian Rus. Lo scorso anno toccò a Jan Mlakar, mai davvero entrato nel cuore dei tifosi, oltre a tanti giovani arrivati dall’estero per il settore giovanile.

E quest’anno? Il Pisa dei danesi, due dei quali, Malthe Hojholt e Alexander Lind, giunti dal freddo nord tra Aalborg e Silkeborg. Ora Knaster si gode anche Meister e Solbakken, dopo aver investito 80 milioni nel Pisa Sporting Club in questi quattro anni, tra mercato e infrastrutture. Buon anniversario.