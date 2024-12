L’incontro con la struttura gestita da Paim. Il Pisa in visita a Casa Mimosa

Un augurio speciale in occasione delle feste natalizie per il gruppo Paim. Anche a pochi giorni da Natale 2024 i giocatori del Pisa Sporting Club hanno fatto visita agli anziani della Rsa "Casa Mimosa" in via Torino. L’appuntamento si ripete fin dal 2016 e da quel momento è diventato una consuetudine, dal duplice scopo. Per i giocatori che partecipano, presenti come delegazione, è un’occasione per conoscere le realtà locali, vivendo la loro quotidianità, mentre dall’altra un momento per gli ospiti della Rsa di vivere con gioia il saluto e l’affetto per i colori della loro squadra del cuore. A Casa Mimosa c’erano Angori, Giovanni Bonfanti, Leoncini, Jevsenak, Vignato e il preparatore dei portieri Maurizio Pugliesi che si sono prestati a foto e ad autografi, venendo accolti con calore e sorrisi. "La visita natalizia dei giocatori nelle Rsa gestite da Gruppo Paim è ormai una tradizione che da anni a natale si ripete per la gioia degli anziani che li aspettano sempre con entusiasmo - dichiara Giancarlo Freggia, presidente di Paim -. Molti degli anziani seguono con assiduità il campionato e incontrare da vicino i loro beniamini è emozionante. Molti, da giovani, erano assidui frequentatori dello stadio, e raccontano aneddoti ai giovani giocatori, delle squadre e delle dirigenze passate. I giocatori sono sempre curiosi di scoprire questi ricordi, è uno scambio intergenerazionale reciproco". Nel frattempo Paim si sta ampliando anche al settore sanitario: "Per essere ancora più vicini alle persone ci stiamo preparando per prelievi, visite specialistiche e radiografie, tutti a domicilio. Proveremo anche a lanciare una linea di integratori".

Michele Bufalino