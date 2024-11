Lo scontro fra prime della classe. La partita con un Tramoni in più: "Ma serve un Pisa impeccabile»

di Michele Bufalino

Adesso si fa sul serio, con un Tramoni in più. Il Pisa si presenta allo Zini di Cremona per un appuntamento cruciale della stagione. La squadra di Inzaghi, attuale capolista, affronta la Cremonese, quarta in classifica, in un match che ha tutto il sapore di uno scontro diretto per le ambizioni promozione. Nel frattempo Lo Spezia di D’Angelo ha agganciato i nerazzurri al primo posto battendo 1 a 0 il Modena. La buona notizia, ma anche l’incognita, è il recupero di Matteo Tramoni, convocato per il match, ma ancora non al top che, probabilmente, partirà almeno dalla panchina: "Matteo è recuperato - ha confermato Inzaghi -. Tuttavia deciderò fino all’ultimo, penso che una mezz’ora potrà giocare, ma aspetto la rifinitura".

Il match, di fronte a 1600 pisani in trasferta, ha il sapore dello scontro al vertice. "È una partita che qualunque giocatore vorrebbe giocare - ha dichiarato il tecnico nerazzurro Inzaghi presentando il match -. Siamo in una posizione di classifica che ci fa piacere, ma che ci impegna a fare una grande gara. Ci aspettiamo una bella partita anche grazie alla presenza dei nostri tifosi, che ci hanno sempre sostenuto numerosi in trasferta". Sarà una sfida aperta, ma servirà un Pisa perfetto. Dopo aver affrontato il Frosinone e il Catanzaro, squadre molto compatte in difesa, il Pisa potrebbe trovarsi di fronte una Cremonese più aperta sul piano del gioco. "Non dobbiamo pensare agli altri - ha sottolineato Inzaghi - Affrontiamo una delle favorite per la Serie A e per vincere a Cremona servirà un Pisa impeccabile, ma i miei giocatori ci hanno abituato a partite perfette". Occhio al turnover perché Inzaghi ha confermato che cambierà ancora, grazie alla qualità della rosa, un fattore di forza per la squadra. "Aver cambiato sette giocatori è il nostro vanto - ha proseguito il tecnico -. Poche squadre possono permetterselo e noi siamo molto contenti. Cambieremo ancora. Valuterò fino all’ultimo chi schierare, anche in base alle condizioni di chi ha giocato di più negli ultimi giorni".

Tra le curiosità, il difensore Canestrelli, unico giocatore di movimento a non aver mai saltato un minuto in campo, ha attirato l’attenzione di Inzaghi: "Si merita tutto quello che ottiene per come lavora in settimana. Ha ampi margini di miglioramento". La difesa prima di tutto grazie alla crescita e alla fiducia nel gruppo. Pur avendo riscontrato qualche difficoltà offensiva nelle ultime due partite, Inzaghi invita a guardare il lato positivo: "Non abbiamo preso gol in due partite. I tifosi stanno vedendo una crescita esponenziale e il nostro obiettivo è continuare su questa strada". Per il Pisa, il sostegno dei tifosi sarà cruciale anche a Cremona, come Inzaghi ha ribadito con orgoglio: "Sono contento che ci sia tutto questo entusiasmo. Siamo primi in classifica e il tifo pisano riconosce quando una squadra dà tutto".

Con queste premesse, il Pisa scenderà in campo con la consapevolezza della sua forza e il desiderio di difendere il primo posto in classifica: "Non so se c’è un segreto, ma questi sono i miei ragazzi e speriamo domani di fare una grande gara, cambio tanto perché li reputo fortissimi".