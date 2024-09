Lo striscione omaggio a Verdigi: "Il tuo gesto eroico per sempre"

"Marco Verdigi, il tuo gesto eroico non verrà mai dimenticato. Da vent’anni eroe di Pisa". Sabato sera, contro il Palermo, la Curva Nord Maurizio Alberti ha omaggiato la figura di Verdigi a 20 anni dalla sua scomparsa. Diversi striscioni hanno infatti composto questa scritta, insieme a cori e un lungo applauso, che si è protratto anche a fine partita quando lo speaker dell’Arena Garibaldi Marco Guidi ha invitato lo stadio ad applaudire. Il 21 agosto infatti si era svolta la celebrazione del ventennale della morte di Verdigi, in via Crosio, proprio nelle vicinanze di piazza Viviani a Marina di Pisa, vicino a dove perse la vita il ragazzo, un monumento che ne ricorda le gesta. Verdigi, a soli 23 anni, sangiulianese e tifoso del Pisa, non esitò a lanciarsi in mare per salvare la vita di due bambini. Il suo gesto eroico gli costò la vita, rimanendo sopraffatto dalla furia delle onde del mare in tempesta. Verdigi nel tempo fu anche insignito dalla presidenza della Repubblica con l’attribuzione della medaglia d’oro al merito civile, per volere del Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Nei giorni scorsi, a La Nazione, gli zii di Verdigi hanno annunciato che l’associazione che porta il suo nome, istituita nel 2004 dai genitori, chiuderà entro il 31 dicembre. La premiazione, che si svolgerà il 30 novembre, sarà l’ultima per "raggiunti limiti di età da parte nostra", spiegano gli zii Carlo Gadaleta e Fiorella Verdigi, i quali dopo la scomparsa dei genitori di Marco nel 2021 avevano preso le redini dell’associazione. "Siamo aperti a tutti coloro che vorranno rilevare il nostro nome in memoria di Marco". Le istituzioni hanno raccolto l’appello promettendo di "fare il possibile".

Michele Bufalino