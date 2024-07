Lucca vale sempre di più e aiuta il mercato. Lapadula e Viola: si lavora per Inzaghi

L’oro di Pisa potrebbe essere ancora Lorenzo Lucca. La società nerazzurra infatti segue interessata, seppur da lontano, lo svilupparsi delle trattative per la cessione del giocatore dall’Udinese, squadra alla quale lo Sporting Club lo ha appena ceduto per 8 milioni di euro. Il Pisa infatti si è conservato una percentuale sulla futura rivendita del 10% e potrebbe incassare ulteriori 1,2 o 1,3 milioni di euro dalla cessione del giocatore dai rivali della Fiorentina, che stanno trattando coi friulani. La società viola infatti ha messo da tempo gli occhi su di lui e sta cercando di accordarsi con l’Udinese per 12-13 milioni di euro. Un bel colpo, che permetterebbe ai nerazzurri di generare nel tempo un vero e proprio tesoretto.

Ricapitolando infatti il Pisa spese 2 milioni di euro circa, più bonus, per acquistare il giocatore dal Palermo nel 2021. Un anno dopo la cessione in prestito oneroso per un milione di euro all’Ajax, mentre nel corso di questa stagione l’Udinese prima ha speso 800 mila euro per il prestito oneroso, poi 8 milioni per riscattare il cartellino. Già così i nerazzurri hanno incassato 9,8 milioni di euro complessivamente, ma potrebbero superare i 10 milioni con l’attivazione della clausola per il passaggio del giocatore alla Fiorentina, portando la cifra complessiva virtualmente a 11 milioni di euro.

Nel frattempo l’annuncio di Pippo Inzaghi sulla panchina nerazzurra potrebbe arrivare in qualsiasi momento, anche se è solo la burocrazia a impedire al momento la firma. Il tecnico arriverà a Pisa nei prossimi giorni e si è già interfacciato da giorni col Pisa sul mercato. Inzaghi avrebbe chiesto un trio di calciatori dal quale poter partire, ovvero Nicolas Viola e Gianluca Lapadula del Cagliari.

Per i primi due si lavora alacremente da giorni. La società nerazzurra ha proposto un contratto di un anno con opzione di rinnovo per un secondo anno, ma si sta trattando anche direttamente per un biennale. Viola infatti non ha rinnovato col Cagliari e da ieri è libero sul mercato, anche se i sardi continuano a trattare e il suo futuro non è ancora scritto. Il 34enne comunque potrebbe essere uno dei primi colpi, andando a sostituire Miguel Veloso, anch’esso libero sul mercato, ma anche Barberis, in quel ruolo chiave di regista arretrato. Leggermente più complessa la pista che porta a Lapadula, sotto contratto fino al 2026 con i sardi. Il peruviano però sta facendo muovere gli interessi di numerosi club. Il Cagliari lo ha inserito nella lista dei cedibili e fa gola a tanti club di serie B. Lapadula è stato eliminato con il suo Perù dalla Coppa America, che si sta svolgendo negli Usa, dopo la sconfitta per 2-0 con l’Argentina nell’ultima gara della fase a gironi. Si attende invece la luce verde per l’arrivo del del centrocampista Samuel Ballet, classe 2001, dal Como con la formula del prestito con diritto di riscatto.