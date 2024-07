Luglio... col bene che ti voglio. Nuova stagione tentando la svolta. Programma ricco di impegni

Da oggi, primo luglio, si apre ufficialmente la stagione 2024/2025. L’alba di una nuova era – l’ennesima – in casa Pisa. Dalla rivoluzione tentata di Aquilani-Stefanelli, alla nuova sfida, ambiziosa, con Filippo Inzaghi (ancora in attesa di essere annunciato) e Davide Vaira. Volontà di risalire, con certezze. Inzaghi mai ha fallito il raggiungimento della zona playoff (solo a Brescia, quando fu esonerato). Ma questa stagione, quando inizierà? Le vacanze sono agli sgoccioli. Non è ancora stata annunciata la data del raduno dei calciatori del Pisa, che però partiranno per il ritiro nell’inedita località di Bormio (che sostituisce Rovetta) tra il 13 e il 15 di luglio, per restarci fino al 28, in attesa del comunicato ufficiale da parte del club. I nerazzurri partiranno per le due settimane di lavoro in Valtellina però conoscendo già quale sarà il loro futuro: il 10 luglio, infatti, a La Spezia, precisamente a Piazza Europa, si terrà la cerimonia di presentazione e il sorteggio del prossimo calendario del campionato di Serie B.

Un campionato che aprirà le proprie danze sabato 17 agosto, per poi concludersi il 9 maggio del 2025. Inizia il vero e proprio lavoro del Pisa, in due mesi, luglio e agosto, ricchi di eventi. Dal raduno al ritiro, quindi il ritorno a San Piero, l’esordio in Coppa Italia che, come la scorsa stagione, avverrà contro il Frosinone. A questa sfida, seguirà quindi l’esordio in campionato, che dovrebbe essere proprio in casa, all’Arena Garibaldi, come annunciato dal presidente Giuseppe Corrado a Il Diario Neroazzurro, considerando che per i primi due mesi di campionato la Carrarese giocherà le sfide casalinghe proprio nello stadio del Pisa, chiedendo però di giocare il maggior numero di partite in trasferta in quel periodo. Un altro weekend di campionato, quello del 24 agosto, quindi arriveranno i concitati ultimi giorni di calciomercato, che si terminerà venerdì 30 agosto. Il 2 settembre avrà luogo la prima sosta per le nazionali della stagione (saranno quattro in totale), e dal rientro, il 10, il Pisa di Inzaghi potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato.

Lorenzo Vero