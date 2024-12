Mantova-Pisa 2-3: I nerazzurri ritrovano momentaneamente la vetta

Pisa, 7 dicembre 2024 - Una vittoria importante, da grande squadra, maturata nel peggior momento del match. Il Pisa infatti era passato in vantaggio grazie a due reti nei primi 15' con Angori e Lind, poi è stato raggiunto da una doppietta di Mancuso. Infine è salito in cattedra Moreo, alla sua prima rete in campionato. Così Inzaghi ritrova la vetta, seppur momentaneamente.

Nel primo tempo i nerazzurri ci provano con un calcio di punizione dopo un solo minuto di gioco. Il pallone arriva ad Arena, ma il suo tiro di controbalzo arriva tra le braccia di Festa. Arena ci riprova pochi secondi dopo dal limite, ma Festa compie un’autentica prodezza, poi sulla respinta Lind non riesce a direzionare bene il pallone. Al 3′, sugli sviluppi di un corner, il pallone viene prolungato per Touré, ma la conclusione è troppo debole. Il pressing porta i frutti sperati e al 7′ il Pisa passa in vantaggio. La palla sbatte addosso a Touré, poi arriva ad Angori e il terzino nerazzurro in scivolata, anticipa Festa per l’1-0 della squadra di Inzaghi.

Altro contropiede letale dei nerazzurri al 12′ con Arena che recupera palla, allarga per Moreo che taglia in mezzo per Lind e il danese, al volo di sinistro, segna ancora una volta bruciando il portiere del Mantova. Al 25′ altra occasione per i nerazzurri. Piccinini calcia sopra la traversa dopo l’assist di Moreo. Al 28′ Mancuso, su altro contropiede, stavolta per i padroni di casa, trova la rete che accorcia le distanze su passaggio di Bragantini. Al 31′ altra occasione per i nerazzurri con Marin che dal limite non trova la porta. Prende campo il Mantova, ma i nerazzurri riescono ad andare all’intervallo con un gol di scarto.

Al rientro dagli spogliatoi Hojholt prende il posto dell’ammonito Marin, la solita sostituzione del tecnico nerazzurro Inzaghi volta a evitare cartellini rossi, cambiando chi ha ricevuto prima dell’intervallo un cartellino giallo. Al 53′ ci prova il Mantova con Trimboli, ma il suo tiro è fuori misura. Altra sostituzione per il Pisa con l’ingresso di Calabresi al posto di Touré, anch’esso ammonito. Al 54′ però arriva il clamoroso pareggio per il Mantova con Mancuso, autore di un bellissimo gol dal limite che si insacca nell’angolino basso alla destra di Semper. Al 59′ si rivede il Pisa con Lind che serve Angori, ma la sua conclusione viene respinta. Al 60′ calcio d’angolo del Mantova con Mancuso che calcia nuovamente, di sinistro e Semper che si salva solo grazie alla traversa. Un altro contropiede dei padroni di casa mette Radaelli in condizione di andare al tiro, ma la sua conclusione è alta. Nel momento peggiore però i nerazzurri tornano in vantaggio al 66′. Lind di petto appoggia per Moreo e quest’ultimo, di sinistro, la mette dentro per il 3-2. Terza sostituzione per i nerazzurri che inseriscono Tramoni al posto di Arena. Ultimi due cambi con Moreo, stremato, che esce al posto di Abildgaard, e Angori che esce al posto di Beruatto. Il Pisa tiene duro coi crampi, resistendo e portandosi a casa i tre punti.

TABELLINO MANTOVA-PISA 2-3

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli (78′ Ruocco), Cella, De Maio, Bani; Trimboli, Artioli; Bragantini (78′ Fiori), Mancuso (71′ Galuppini), Wieser (63′ Fedel); Mensah (71′ Debenedetti). A disp. Sonzogni, Botti, Redolfi, Panizzi, Maggioni, Muroni, Aramu. All. Possanzini.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti; Touré (53′ Calabresi), Marin (46′ Hojholt), Piccinini, Angori (80′ Beruatto); Moreo (80′ Abildgaard), Arena (70′ Tramoni); Lind. A disposizione: Nicolas, Loria, Rus, Jevsenak, Vignato, Ferrari, N. Bonfanti. Allenatore Filippo Inzaghi

Arbitro: Simone Sozza di Seregno

Reti: 7′ Angori, 12′ Lind, 28′ Mancuso, 54′ Mancuso, 66′ Moreo

Ammoniti: Marin, Touré, Lind, Cella, Calabresi

Note: Recupero 1′ pt, 5′ st

Michele Bufalino