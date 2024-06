Marin fra ambizioni e possibilità di rinnovo: "Se il Pisa punta alla Serie A noi ci saremo"

PISA

Nella lista delle cose da fare del prossimo direttore sportivo del Pisa (che, a meno di colpi di scena, potrebbe essere l’ex Modena Davide Vaira), tra i primi punti all’ordine del giorno ci sarà da trattare un probabile caso all’orizzonte, quello di Marius Marin. Il centrocampista, 25 anni, è in nerazzurro da sei anni e, dopo un iniziale prestito al Pisa, fu acquistato dal Sassuolo per 625 mila euro. Ora può essere inserito nella lista dei calciatori bandiera della squadra, ma la società rischia di perderlo a parametro zero. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e Giovanni Becali, il suo procuratore, raggiunto dalla redazione, ha parlato dei progressi del calciatore, dell’avventura europea tedesca e delle prospettive future: "Marin ha fatto passi da gigante - ammette l’agente Giovanni Becali raggiunto al telefono -. Speriamo tutti che la Romania vada agli ottavi dopo un esordio da sogno e soprattutto l’imbattibilità che perdura fin dalle qualificazioni".

Non è però così scontato il suo rinnovo: "Marius sta bene a Pisa, si trova al sesto anno e con Giovanni Corrado e il presidente abbiamo un ottimo rapporto - premette Becali -. Il suo rinnovo dipenderà dal progetto. Per ora è presto per parlarne, ma vi posso dire che se la società avrà ambizioni concrete di Serie A allora ci siederemo e ne parleremo, altrimenti valuteremo il da farsi.

Ci sono interessi sia dall’Italia e dall’estero, in Francia. Il giocatore è già pronto per giocare in grandi palcoscenici, ma vorrebbe dare la priorità al Pisa". Un probabile braccio di ferro all’orizzonte, con la società che, se non lo rinnoverà o cederà in questa sessione di mercato, a gennaio potrebbe perderlo a parametro zero. Becali ha anche, nella sua scuderia, Adrian Rus, fresco di ritorno a Pisa dopo che il Pafos non ha esercitato il suo riscatto. I ciprioti però vorrebbero tornare al tavolo delle trattative, più o meno come la società nerazzurra vuole fare con Valoti: "Il Pafos ha in mente il prezzo, il Pisa un altro per Rus, per il momento c’è distanza, ma stanno trattando - conclude Benali -. A Cipro sono interessati a riprenderlo".

I nodi da sciogliere per la direzione sportiva si dovrebbero decidere in questo fine settimana, dopo l’incontro già previsto con Davide Vaira, ma non solo, ci sono anche Mattia Baldini e, più defilato, Mauro Meluso. Il cronoprogramma stabilisce che la società nerazzurra annunci prima il diesse, poi l’allenatore.

Dopo il matrimonio di Pippo Inzaghi adesso in città si attende il suo annuncio, previsto con molta probabilità la prossima settimana. Sul mercato intanto il Pisa dovrà cedere per far calare una lista di quasi 50 giocatori. Nei giorni scorsi è arrivata anche una nuova richiesta del Latina per Johan Guadagno, il portiere che ha giocato nel Lazio nel corso della seconda parte di stagione. Infine la società, nei prossimi giorni, dovrebbe condividere nuovi dettagli sul ritiro di Bormio.