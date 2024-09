Marin scatenato, solita grinta e piede d’oro. Tramoni-show. E la Reggiana impazzisce

SEMPER 6,5: una sbavatura nel primo tempo sulla conclusione di Vergara, ma si rifà con gli interessi nella ribattuta. Incolpevole sul gol incassato.

CALABRESI 6: un po’ in apprensione nella lettura delle traiettorie alte, ma con mestiere e freddezza riesce a sbrogliare le situazioni più insidiose. RUS 6: si piazza nel cuore dell’area e di testa le prende tutte.

CANESTRELLI 6: nel primo tempo, al centro della difesa a tre, sbaglia alcune letture nei tagli di Gondo. Molto meglio quando passa sul centrosinistra.

G.BONFANTI 6: gli automatismi con Canestrelli non sono perfetti, ma se la cava senza grossi affanni fino all’ora di gioco. L’errore in un appoggio all’apparenza semplice fa imbufalire Inzaghi che lo sostituisce.

CARACCIOLO 6: nel momento più difficile prende il comando delle operazioni in difesa.

TOURÉ 6,5: quando aziona le leve da centometrista surclassa gli avversari. Eccezionalmente applicato in fase difensiva nonostante la fatica.

PICCININI 6,5: poco appariscente come da prassi, ma tremendamente efficace soprattutto nel primo tempo nel riciclo delle seconde palle.

BERUATTO 6: calpesta le stesse zolle di Vergara, per distacco l’avversario più forte della serata. Lo limita a una sola conclusione centrale dal limite dell’area.

ANGORI 6: dà il cambio a Beruatto nella staffetta difensiva sulla fascia sinistra e regge l’urto nell’assalto finale.

TRAMONI 7: brucia Fiamozzi nello scatto che lo porta al gol dell’1-0, perfetto per esecuzione e precisione. Sempre nel vivo dell’azione, peccato per la doppietta personale cancellata dal guardalinee.

MLAKAR 6: alcune buone sponde e tanta battaglia nel finale.

N.BONFANTI 7: si alza ancora la pinna dello Squalo sotto la Curva Nord. Il secondo centro stagionale arriva al secondo tentativo, dopo aver cestinato il cioccolatino di Tramoni.

HOJHOLT 6: tanta legna nella "tonnara" finale.

INZAGHI 7: Superpippo ha ragione ancora una volta, nonostante nel secondo tempo la sua squadra accusi in modo evidente la fatica della terza sfida racchiusa in una settimana. Il tabellino però recita: due vittorie consecutive interne, nessuna sconfitta in campionato e percorso netto nel mese di agosto, considerando anche la gara di Coppa Italia. La strada intrapresa è la migliore per raggiungere successi e togliersi grandi soddisfazioni.

M.A.