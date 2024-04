"Mattia Valoti: la speranza del Pisa per la salvezza e i playoff"

Il Pisa e la sua gente hanno bisogno del calciatore che, nei momenti più delicati della stagione, non ha esitato a caricarsi sulle spalle tutto l’ambiente per trascinarlo su lidi più sicuri. Lo Sporting Club e i suoi tifosi vogliono aggrapparsi ancora al talento di Mattia Valoti: in ballo domani ci sono tre punti che chiuderebbero a tripla mandata la questione salvezza e - nonostante lo scetticismo generale e uno strisciante disinnamoramento nei confronti del gruppo guidato da Alberto Aquilani – che manterrebbero vigorosamente in vita le speranze di agganciare il treno dei playoff. Se dopo 32 turni di continui alti e bassi, nei quali l’unica costante mantenuta dai nerazzurri è stata la posizione centrale in classifica, il vascello pisano si trova ancora a un tiro di schioppo dagli ultimi vagoni del convoglio che a maggio si giocherà il sogno della promozione, le verità sono due. La prima è che gli avversari non è che siano così irresistibili e "ingiocabili". La seconda è che, al netto di lacune ed evidenti limiti, gli interpreti con la casacca nerazzurra sulle spalle qualche cosa di positivo lo hanno mostrato e sono ancora in tempo a riversarlo sul rettangolo verde. Uno degli elementi più attesi è il numero 27 arrivato in prestito dal Monza, che si è ritagliato il ruolo di assoluto protagonista fino al mese di febbraio prima di finire ai margini del radar e nei bassifondi del rendimento complessivo della squadra. Il contachilometri del "trecante" nerazzurro è fermo all’ottavo sigillo apposto a Parma otto partite fa. Da lì il passo di Valoti si è inceppato: pochi tiri in porta e azioni decisive con il contagocce. Mattia: il Pisa e la sua gente hanno bisogno di te.

M.A.