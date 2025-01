Mediana, gran colpo nerazzurro. Ad un passo il norvegese Solbakken

I dirigenti del Pisa hanno messo in cantiere un colpo da Champions League e sono tornati su un amore mai tramontato, su un giocatore che, da oltre un anno e mezzo, la società ha tentato di acquistare, senza successo. Ora però si è creata un’altra occasione e i tempi sono cambiati. Stiamo parlando di Markus Solbakken, 24 anni, talentino classe 2004 norvegese che, dal Viking, aveva scelto lo Sporta Praga tra la fine del 2024 e l’inizio del 2024. Il centrocampista però non si è affermato allo Sparta Praga e, da qualche tempo, è seguito dagli svedesi del Malmo. Invece di tornare in nord Europa però, il talentino potrebbe concretamente venire a Pisa in prestito con diritto di riscatto. Si parla di 55 milioni di corone, circa 2,2 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto.

Solbakken a dir la verità non ha fatto male con la maglia dello Sparta Praga questa stagione, collezionando 13 presenze e segnando anche un gol fornendo un assist, per 550 minuti di gioco complessivi. Solbakken ha collezionato addirittura quattro presenze in Champions League, di cui una da titolare contro il Feyenoord e un gettone di presenza contro Brest, Manchester City e Atletico Madrid. Ora il Pisa è piombato prepotentemente su di lui. Prima della cessione dal Viking di Stavanger, Solbakken è cresciuto calcisticamente nell’Hamarkameratene con il quale ha debuttato in prima squadra. Nel 2020-2021 è passato allo Staebek, nella stagione del suo debutto nella serie A norvegese, poi nell’estate del 2021 il passaggio al Viking. Il rendimento di Solbakken è andato in crescita tanto che, prima del trasferimento in Repubblica Ceca, aveva firmato il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 e disputato quasi 200 partite ufficiali nella varie competizioni norvegesi. Solbakken ha fatto anche tutta la trafila delle nazionali giovanili e ha disputato il recente europeo Under 21 in Romania e Georgia.

Ma che tipo di giocatore è Solbakken? In realtà le sue caratteristiche lo pongono come un giocatore sia capace di impostare il gioco, sia di essere ‘di rottura’ nel reparto, l’ideale per il Pisa in questo momento. Il Pisa provò ad acquistarlo dapprima nell’estate del 2023, ma il Viking si stava giocando il campionato norvegese e non lo lasciò andare, poi a fine anno, ma stavolta fu lo Sparta Praga a spuntarla. Questa dirigenza però ci ha dimostrato a più riprese che, anche quando un giocatore sembra perso, più avanti nel tempo non esclude la possibilità di tornarci. E’ accaduto ad esempio con Moreo, con Meister, con Lind solo per citarne alcuni e sta accadendo anche con Sernicola, altro giocatore che il Pisa ha trattato e sta tornando a trattare con le Cremonese, che potrebbe sostituire Pietro Beruatto. L’operazione, da quasi 2,5 milioni con bonus e in prestito con diritto di riscatto, punta al rilancio del calciatore e il Pisa potrebbe metterla a segno esattamente come ha messo a segno il colpo Meister.