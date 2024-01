Mercato del Pisa: Tempo scadente per cessioni e arrivi

Se non partirà nessuno, non arriverà nessuno. Il mercato del Pisa, negli ultimi 3 giorni, prima della sua conclusione il primo giorno di febbraio alle 20, è giunto a uno snodo fondamentale. L’ideale, per la società nerazzurra, sarebbe sfoltire la rosa cedendo 3-4 giocatori, acquistando un difensore, ma arrivati a questo punto il tempo inizia ormai a stringere. Sul piede di partenza ci sono diversi giocatori che, se dovessero rimanere in rosa, potrebbero restare come scontenti. Si pensa alle mancate convocazioni di Adam Nagy, Alessandro De Vitis e Maxime Leverbe, quest’ultimo ormai fuori a oltranza nelle ultime 3 settimane. Si pensa alla situazione di Idrissa Touré, con il Cagliari che sferrerà l’offensiva finale al Pisa. Bisognerà far presto perché l’interessamento di Claudio Ranieri per il giocatore è reale, ma i sardi se non riceveranno una risposta si fionderanno sul calciatore dell’Atalanta Adopo. I nerazzurri dal canto loro cercano da giorni un eventuale sostituto. Potrebbe essere il cileno Luis Rojas Zamora del Crotone, classe 2002, capace di fare anche il trequartista giocando 13 partite in stagione. Su di lui però c’è anche il Modena. Anche Pietro Beruatto, al di là del suo infortunio, è stato a lungo corteggiato dalla Serie A (Cagliari, Empoli, Udinese e Frosinone). E le entrate? Sempre più difficile che la società possa fiondarsi su un altro attaccante, decidendo di puntare su Ernesto Torregrossa fino alla fine del campionato. C’è però un altro nome importante che aleggia da giorni, quello del centrale difensivo Giovanni Bonfanti, lo scorso anno al Pontedera, ma protagonista dell’Atalanta Under 23 per tutta la stagione, con una capatina un Coppa Uefa.

Mic. Buf.