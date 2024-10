Mobilieri Prima vittoria nel segno di Mengali

MOBILIERI PONSACCO

4

CUOIOPELLI

2

MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Gemignani, Guerrucci (31’ Crecchi), Mancini (67’ Bagnoli), Colombini, Regoli, Volpi, Borselli, Mengali (81’ Pallecchi), Morana (88’ Steffich), Fischer (75’ Pini); a disposizione Profeti, Di Giulio, Penco, Marrocco. Allenatore Massimo Macelloni.

CUOIOPELLI: Papeschi, Covino, Bocini, Burato, Luka, Hanxhari (70’ Tassi), Matteoli (65’ Ferraro), Mancino, Turini (80’ Arrigucci), Cavallini (75’ Pinna), Campo (80’ Bindi); a disposizione Brogi, Arrighini, Innocenti, Tuzi. Allenatore Francesco D’Addario.

Arbitro: Gianluca Noto di Pisa (assistenti Rastrelli e Elarab di Firenze).

Marcatori: 11’, 63’ (rig) e 68’ Mengali, 23’ Cavallini, 56’ Crecchi, 83’ Tassi.

Note: ammoniti Mancini e Colombini dei Mobilieri Ponsacco e Mancino della Cuoiopelli.

PONSACCO – I Mobilieri Ponsacco si sbloccano. La Cuoiopelli resta ancora al palo. Questi i motivi principali del derby "pisano" di Eccellenza giocato ieri al Comunale di viale della Rimembranza. Per la squadra di Massimo Macelloni era una sorta di ultima chiamata dopo sei partite piuttosto incolori, con quattro punti raccolti e zero vittorie. Ultima chiamata per i tre punti contro una compagine, quella biancorossa di Francesco D’Addario, piena zeppa di giovanissimi, ancora con alcuni assenti e con la prerogativa di aver sempre (o quasi) giocato un buon calcio ma racimolato un solo punto e cinque sconfitte.

Il derby alla fine sorride solo ai padroni di casa che nella totale ristrettezza offensiva palesata nelle prime sei gare, alla settima dilagano grazie al centravanti Federico Mengali che segna una tripletta (uno su rigore) e mette la sua firma sulla prima vittoria dei Mobilieri Ponsacco nella stagione 2024-2025. La Cuoio anche ieri non ha sfigurato, ma paga l’inesperienza. Dopo il vantaggio di Mengali dopo undici minuti, Cavallini (che aveva iniziato la stagione ai Mobilieri per poi tornare a Santa Croce) piazza una punizione nel sette dove il bravo Campinotti non può arrivare. Il primo tempo è equilibrato anche se i padroni di casa non sono bravi a sfruttare qualche occasione in più. Nella ripresa Crecchi piazza la palla del 2-1. Poi ci pensa Mengali a raddoppiare su rigore e a triplicare. Di Tassi, con una mezza deviazione, la rete del definitivo 4-2. Massimo Macelloni, tecnico rossoblu, tira finalmente un sospiro di sollievo: "La squadra è in ripresa e questo, insieme alla vittoria, è l’aspetto più importante, siamo riusciti a segnare a differenza delle partite precedenti quando per fare un gol ne sbagliavamo tre o quattro".