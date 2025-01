MONDO TIFOSI. Giornata nerazzurra. Come fare i biglietti

Inizia ufficialmente il 2025 del Pisa. Riaprono oggi le porte del centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado, per la prima seduta di allenamento dei nerazzurri dopo la settimana di vacanza trascorsa che ha seguito la vittoria del "Ferraris" contro la Sampdoria dello scorso 29 dicembre. Giorni divisi tra un breve richiamo e la preparazione in vista alla sfida contro la Carrarese, in programma lunedì 13 gennaio alle 20:45 all’Arena.

Novità importante per quanto riguarda i tifosi: per il derby toscano, la società ha deciso di indire la "giornata nerazzurra". Che significa? Per l’occasione, non saranno validi gli abbonamenti, come dichiarato in estate. Agli abbonati, però, è riservato un diritto di prelazione, valido esclusivamente per il loro posto, con applicato uno sconto del 60% rispetto al prezzo regolare. Passiamo così a parlare di prezzi. Per quanto riguarda la Curva Nord, così, per loro il prezzo previsto è di 9 euro, 14 per la gradinata laterale e 16 la gradinata premium. 22 euro il prezzo del biglietto in tribuna inferiore, 33 in quella superiore. Biglietto gratuito per i titolari di abbonamento ridotto under-14. La prelazione sarà valida a partire dalle 15:30 di mercoledì 8 gennaio e terminerà alle 13 di venerdì 10 gennaio. Saranno in seguito definite le indicazioni per la vendita regolare per i non abbonati.

Lorenzo Vero