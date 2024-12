Moreo, ovvero un top player per la Serie B. Continua l’implacabile legge di Lind

SEMPER 6,5 Può soltanto osservare le traiettorie perfette disegnate da Mancuso, poi mette le unghie sulla vittoria artigliando la botta di Radaelli deviata da un compagno.

CANESTRELLI 6 Quando Mensah calpesta le sue zolle va in affanno, soffrendo per la prima volta in stagione il duello fisico con un avversario. Qualità nel paleggio ogni volta che si sgancia in avanti.

CARACCIOLO 5,5 Ingaggia un confronto all’ultima sportellata con Mensah, nel quale molte volte non riesce a trovare i tempi giusti per sopraffarlo.

G. BONFANTI 6 Trova continuità da titolare e conferma la fiducia di Inzaghi con una prova tutta grinta e concentrazione.

TOURÈ 6 Stringe troppo la posizione in occasione del primo gol di Mancuso. Bilancia l’errore con la presenza costante nella manovra offensiva, contribuendo al primo gol nerazzurro.

CALABRESI 6 Ringhia senza sosta, si becca un giallo, ma riesce anche a contribuire alla spinta.

MARIN 6 Il primo fallo sopra le righe lo commette lui e si becca un’immeritata ammonizione che, all’intervallo, lo rende vittima della "Legge di Inzaghi".

HOJHOLT 6 Tanta corsa nel momento di maggiore spinta avversaria, senza perdere mai la bussola in mezzo al traffico.

PICCININI 6 Il labiale nel finale è la fotografia della sua gara: "Ho crampi dappertutto". È l’uomo ovunque della mediana: corsa infinita, a discapito in alcune occasioni della qualità.

ANGORI 6,5 Sostanza ed eleganza sulla corsia mancina e anche cinismo nei pressi della porta avversaria, quando si ritrova nel posto giusto al momento giusto per sbloccare il punteggio con un gol "alla Inzaghi".

BERUATTO sv.

ARENA 6 Nella primissima parte del match genera pericoli costanti per la difesa lombarda. Alla lunga perde inerzia ed efficacia.

ABILDGAARD sv.

TRAMONI 6 Mette il piede in tutti i contrasti, dimostrando di essere tornato in campo con la testa giusta dopo l’infortunio.

INZAGHI 7 Nei novantasei minuti del "Martelli" la sua squadra offre un saggio completo delle proprie qualità e delle attuali debolezze. Fino al primo gol di Mancuso i nerazzurri sono un rullo compressore, esibendo compattezza, furia agonistica e qualità. Nella parte centrale del match escono fuori le difficoltà a gestire il punteggio e il momento di maggiore spinta degli avversari, infine la parte conclusiva nella quale la classe dei gioielli della vetrina e lo spirito di gruppo acciuffano una vittoria meritata.

M.A.