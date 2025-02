I cinque motivi per non perdere Pisa-Juve Stabia

Pisa, 21 febbraio 2025 - Contro la Juve Stabia i nerazzurri devono cercare di invertire la tendenza dell'ultimo periodo, dopo una sconfitta e un pareggio.

Il momento clou - Entriamo infatti nel momento clou del torneo. La Juve Stabia non sarà un cliente facile in quanto all'andata era arrivata una sconfitta in terra stabiese. La sfida anticipa una gara a doppio coefficiente di difficoltà, dato che toccherà affrontare in trasferta sia il Sassuolo, sia lo Spezia, rispettivamente l'1 e 9 marzo.

Tutti a disposizione - Per la prima volta dopo molto tempo, il tecnico nerazzurro potrà contare su quasi tutta la rosa a disposizione. Nel frattempo, il rientro dalla squalifica di Adrian Rus e Alexander Lind, unito al recupero di Emanuel Vignato, offre allo staff tecnico una varietà di scelte che finora era mancata. Un elemento tutt’altro che banale, considerando che negli ultimi mesi tra infortuni e squalifiche la squadra non aveva mai avuto un organico così ampio a disposizione.

Lind vs. Adorante - Il match tra Pisa e Juve Stabia sarà anche una sfida tra due attaccanti emergenti della Serie B: Alexander Lind e Andrea Adorante. Il danese torna dalla squalifica, mentre Adorante arriva da una doppietta e dal premio di miglior giocatore della giornata. Il duello si rinnova dopo l'andata, quando l’attaccante delle Vespe fu determinante nel 2-0 che inflisse al Pisa la prima sconfitta stagionale. Adorante ha segnato 12 gol e fornito 2 assist in 24 partite, esplodendo dopo la gara con i nerazzurri. Lind ha vissuto un inizio difficile, ma sotto la guida di Inzaghi è diventato un punto di riferimento per l’attacco con 6 gol e 3 assist in 21 presenze. Forte fisicamente e abile nel pressing, ha migliorato anche l’intesa con Moreo e Tramoni. Il duello tra i due bomber sarà decisivo per l’esito della sfida di sabato.

I precedenti - Il bilancio del Pisa contro la Juve Stabia nelle gare casalinghe è positivo: tre vittorie e tre pareggi in sei incontri, con otto gol fatti e quattro subiti. L’ultima vittoria risale al 30 settembre 2020, in Coppa Italia, con un 2-0 firmato dalla doppietta di Sibilli e un rigore parato da Loria. In campionato, l’ultimo confronto è della stagione 2019-2020: Masucci portò in vantaggio i nerazzurri, ma Di Gennaro pareggiò nel recupero. Risale invece al 1952 l’altro precedente in Serie B, con il Pisa vittorioso per 2-1. In Serie C, nel 2005-2006 vittoria nerazzurra per 1-0 con Pellecchia, mentre nel 2010-2011 finì 1-1. Nella stessa stagione, la Juve Stabia eliminò il Pisa in semifinale di Coppa Italia di C e vinse il trofeo, centrando anche la promozione in B con l’ex allenatore Piero Braglia.

Il momento di Solbakken? - Toccherà finalmente a Solbakken dal primo minuto? Il norvegese ha detto "sono pronto, non vedo l'ora che mi vediate in campo" nei giorni scorsi e potrebbe essere arrivato anche il suo momento. Certo, per Inzaghi ci sarà l'imbarazzo della scelta, ma la suggestione c'è, sarà uno dei tanti temi di questa partita.