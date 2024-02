Nicholas Bonfanti assente a sorpresa per attacco febbrile: Pisa privato del suo attaccante chiave

L’assente a sorpresa dalla partita, a causa di un attacco febbrile, è Nicholas Bonfanti. L’attaccante infatti, convocato e inserito in lista venerdì nel tardo pomeriggio, è poi stato cancellato dalle note a un’ora dall’inizio del match contro il Cosenza, anche se inizialmente era previsto che andasse in panchina. Bonfanti ha commentato su instagram così il suo stop forzato: "Forza Leoni, un unico obiettivo - le sue parole -. Dispiace non essere a combattere con voi in campo". Finora il calciatore ha disputato due partite da subentrato (Reggiana e Spezia) e una da titolare, contro il Lecco, uscendo anzitempo per un problema muscolare, una semplice contrattura risolta nel giro di pochi giorni. Ha già segnato 2 gol in 83 minuti, suddivisi in 3 presenze ed è l’unico acquisto del calciomercato invernale del Pisa Sporting Club.

M. B.