Nicolas Viola al San Rossore Sport Village per le visite mediche

Pisa, 26 giugno 2024 - Blitz del Pisa per Nicolas Viola. Il calciatore infatti è stato visto in città questa mattina, al San Rossore Sport Village, dove avrebbe svolto dei test atletici, in particolare polmonari, propedeutici sia per il rinnovo annuale della licenza, sia per l'eventuale ingaggio in nerazzurro. Secondo quanto emergerebbe la trattativa tra la società e il giocatore sarebbe in uno stato molto avanzato e potrebbe essere lui il primo acquisto del calciomercato che inizierà a luglio. Viola, in scadenza il prossimo 30 giugno del suo contratto con il Cagliari, stava trattando il rinnovo con i sardi. Secondo quanto riportato nei giorni scorsi si sarebbe incontrato con Pippo Inzaghi a Formentera. Il centrocampista, 34 anni, è stato uno dei pupilli dell'ex tecnico di Brescia, Milan e Benevento, tanto da essere investito, per questi ultimi, della fascia di capitano. Michele Bufalino