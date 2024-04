Nuovo direttore sportivo, idea Mancini. Il figlio dell’ex ct nel mirino dei nerazzurri

Il puzzle dei direttori sportivi inizia a delinearsi tra Serie A e Serie B, coinvolgendo direttamente il Pisa Sporting Club. C’è un filo rosso che potrebbe condurre nuovamente a Genova, ma stavolta il minimo comune denominatore non è il patron nerazzurro Alexander Knaster, che in passato provò ad acquistare il club blucerchiato. Il Pisa infatti, come noto, sta considerando l’idea di un nuovo direttore sportivo, se le strade tra la società e Stefano Stefanelli dovessero interrompersi anzitempo, dato che il disse dei nerazzurri è da tempo nel mirino della Juventus, con il direttore generale Cristiano Giuntoli pronto a portarlo a Torino al posto di Cristiano Manna, diretto a Napoli. In questo gioco di scambi, Risiko e caselle da riempire, il Pisa ha attenzionato anche Andrea Mancini, 31 anni, giovanissimo direttore sportivo della Sampdoria e figlio d’arte dell’ex ct della nazionale italiana.

Mancini infatti potrebbe non rimanere a Genova a fine stagione. Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, da Tmw, la società blucerchiata ha sondato il terreno su Davide Vagnati, ex giocatore del Pisa e ed ex diesse della scalata Spal in Serie A, oggi al Torino. La novità di oggi invece è quella di un possibile contatto, per ora esplorativo, tra Mancini (molto apprezzato per il suo lavoro a Genova) e il Pisa. Il profilo del diesse doriano sarebbe proprio quello che cerca il diggì Giovanni Corrado, ovvero un giovane con idee chiare, fresche, ma anche con una certa esperienza nel settore.

Andrea Mancini ha anche un passato americano, avendo calcato i campi della Major League Soccer negli Stati Uniti, vestendo le maglie del DC United di Washington e dei New York Cosmos, prima di appendere le scarpette al chiodo. Tra gli attenzionati da tempo c’è anche Carlalberto Ludi, 41 anni, del Como, che dovrebbe lasciare la Lombardia a fine stagione e il suo futuro è tutto da scrivere, anche se la sua ambizione potrebbe essere quella di un altro ruolo da direttore generale, dopo quest’ultima esperienza. Prima di tutto però c’è una stagione da terminare e questo concetto vale per tutti gli attori in gioco. Soltanto al termine dei tornei, risultati permettendo, si tirerà una riga sul bilancio della stagione in corso e si innescherà il potenziale effetto domino sulle poltrone di direttore sportivo.

Stefanelli resta concentrato per concludere il campionato, come dichiarato dallo stesso presidente Giuseppe Corrado nei giorni scorsi. Ad ogni modo la strada tracciata dovrebbe rimanere quella nel solco degli ultimi anni. Alla direzione generale ci sarà sempre Giovanni Corrado, il cui compito sarà quello di impostare la strategia per la prossima stagione, con o senza Stefano Stefanelli.

Anche il portoghese Tomas Esteves potrebbe diventare oggetto del desiderio delle squadre di Serie A. Sabato infatti al Rigamonti erano presenti gli osservatori del Torino, proprio per visionare il calciatore nerazzurro in vista di un possible contatto di mercato. Esteves fu riscattato dal Porto la scorsa estate per un milione di euro.