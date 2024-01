Oggi il ritorno in campo per preparare la sfida con la Reggiana. New York e le vacanze... aquilane

Inizia ufficialmente oggi il 2024 per il Pisa Sporting Club. Dopo il "rompete le righe" avvenuto il 26 dicembre, al rientro dalla trasferta di Terni, riaprono i cancelli del "Cetilar" di San Piero a Grado per i nerazzurri, per preparare la seconda metà di stagione, con obiettivo principale la partita contro la Reggiana in programma il 13 gennaio all’Arena. Poco più di una settimana di vacanza per giocatori e staff, che hanno deciso di staccare totalmente per recuperare sia fisicamente che mentalmente in questo periodo.

La classica meta invernale, la montagna in famiglia, è stata scelta da Antonio Caracciolo e Marius Marin. Barberis e Moreo hanno invece optato per le capitali europee, rispettivamente Londra e Madrid. Destinazione esotica per Lisandru Tramoni, che ha deciso di trascorrere le vacanze in mezzo all’Oceano Indiano, nella natura dell’isola "La Reunion", a est dal Madagascar. Viaggio transoceanico anche per mister Aquilani che, come testimoniato da vari scatti pubblicati su Instagram, ha passato il capodanno a New York. Lo sport sempre protagonista nella vita dell’allenatore, dal calcio al basket, che oltre a una visita a Central Park, alla Statua della Libertà e alle principali attrazioni, ha assistito a una partita di NBA dei New York Knicks al Madison Square Garden.

Come chiunque che abbia masticato un po’ di sport in vita sua sa, il riposo è importante tanto quanto l’allenamento. Ma adesso è tempo di dare gas ai motori, dando continuità alle ultime partite del 2023 e aprire il nuovo anno nel miglior modo possibile. Così, dopo l’allenamento di oggi pomeriggio, il Pisa tornerà a lavoro venerdì e sabato, prima di una domenica di riposo che anticiperà la settimana della ripresa del campionato. Il mese di gennaio vedrà i nerazzurri impegnati in tre sfide importanti in termine di classifica: dopo la Reggiana, attualmente a un punto di vantaggio, incontreranno due squadre invischiate nelle zone basse: il Lecco di Bonazzoli, vincitore all’Arena all’andata, e quindi lo Spezia di D’Angelo, nella sfida in programma il 27 gennaio. Il tutto, con un mercato aperto che si annuncia come molto attivo.

Lorenzo Vero