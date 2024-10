Tutte le gare del weekend per le giovanili del Pisa Sporting Club

Pisa, 12 ottobre 2024 - Con l'inizio di ottobre, prende sempre più corpo la stagione del settore giovanile del Pisa Sporting Club, con i giovani nerazzurri impegnati in una serie di sfide importanti. In questo fine settimana, mentre le squadre Primavera e Under 17 osserveranno un turno di riposo, i riflettori si sposteranno su altre categorie, tra cui Under 16, Under 15 e le squadre dei più piccoli, dai Pulcini ai Primi Calci. Il centro dell’attenzione sarà Peccioli, dove domenica le formazioni Under 16 e Under 15 del Pisa ospiteranno i coetanei del Parma nello storico Stadio “Pagni”. La sfida Under 15 aprirà le danze alle ore 12, seguita dall'incontro Under 16 alle 14. Due partite cruciali per il percorso di crescita dei ragazzi, che affronteranno un avversario di grande tradizione calcistica come il Parma. Queste partite rappresentano un test importante per verificare lo stato di forma e il lavoro svolto durante gli allenamenti. A Coltano, il Centro Sportivo “Zara” sarà il fulcro di un’intensa giornata di calcio domenicale con un programma ricco di sfide. Inizierà alle 9:30 con il confronto tra gli Esordienti 1° Anno del Pisa e il Migliarino, proseguendo poi con gli Esordienti 2° Anno che alle 11 affronteranno il Fratres Perignano. Sempre nello stesso impianto, i Pulcini e i Primi Calci completeranno il quadro: i Pulcini 2° Anno sfideranno il San Giuliano alle 11:45, mentre i Primi Calci 8 anni saranno impegnati contro il Fornacette alle 11. Saranno partite divertenti e formative, in cui i più piccoli potranno dimostrare il loro entusiasmo e le loro abilità, continuando il percorso di crescita. A Cascina, il sabato vedrà protagoniste altre squadre del settore giovanile del Pisa. Al “Bacci” di Cascine di Buti si svolgeranno gli incontri degli Esordienti 1° Anno e dei Primi Calci, con le sfide contro Monteserra e Pisa Ovest. Anche il settore femminile delle giovanili del Pisa Sporting Club è pronto a scendere in campo con grande entusiasmo, e la stagione si apre subito con una splendida notizia. Ginevra Pitzalis ed Ester Bonuccelli sono state convocate nella rappresentativa Under 15, un riconoscimento importante per il loro impegno e talento. Le due giovani calciatrici rappresentano un orgoglio per il club e un esempio per tutte le compagne di squadra, pronte a seguire il loro cammino. Il fine settimana vedrà impegnate le squadre femminili con un programma di tutto rispetto. La formazione Juniores sarà di scena sabato alle 16 contro la Rondinella al campo "Panara" di Ponte a Greve, in una sfida che si preannuncia combattuta. L'Under 12, invece, affronterà la Pecciolese alle 15 al "Pagni" di Peccioli, mentre le piccole del campionato Pulcini saranno impegnate contro l'Ospedalieri sabato pomeriggio alle 15:30 allo stadio "Scirea" di Arena Metato.