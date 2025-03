Piccinini, Angori e Canestrelli. Il valore del cartellino è triplicato

Gioielli preziosi e decisamente poche occasioni a prezzo di saldo: la vetrina allestita dal Pisa Sporting Club nella stagione in corso non conosce la parola "sconti". Anzi, il rendimento della squadra da agosto a oggi ha trascinato verso l’alto le quotazioni di tutti i suoi pezzi pregiati, accrescendo anche le valutazioni di tutti gli altri elementi che compongono l’organico guidato da Pippo Inzaghi. Prendendo come guida i risultati delle valutazioni espresse dall’algoritmo del portale specializzato Transfermarkt, scopriamo che l’elemento più prezioso dello spogliatoio nerazzurro è Simone Canestrelli.

Il centrale difensivo classe 2000 vale 6 milioni di euro: una quotazione "monstre" soprattutto se paragonata a quella stimata appena cinque mesi fa, quando lo stesso portale gli accreditava un prezzo di cartellino pari a 3,5 milioni. L’incremento di quasi il 100% rispetto a quella stima è il frutto delle ottime prestazioni fornite sul campo, che portano con sé anche una riflessione: se a gennaio la società di via Battisti ha rispedito al mittente una proposta di quasi 4 milioni di euro dai francesi del Lens per il 19enne Francesco Coppola (in prestito alla Vis Pesaro in C), quanto potrebbe valere una cessione di Canestrelli? Si tratta di fantacalcio nella sua massima espressione, perché il numero 5 è una delle colonne del progetto futuro dello Sporting Club. Ma se dovessimo cimentarci in questo gioco di fantasia, al cospetto di un calciatore italiano 24enne, titolare di una delle due squadre che sta "uccidendo" il campionato cadetto e già con 186 presenze tra i professionisti, ci spingeremmo su una valutazione doppia rispetto alla cifra rifiutata per Coppola. Il difensore centrale si piazza anche nella top ten della cadetteria stilata dal portale specializzato: manco a dirlo, il giocatore con il valore del cartellino più alto è Francesco Pio Esposito. Il centravanti dello Spezia è accreditato di una quotazione di circa 17 milioni di euro. Dietro Canestrelli troviamo il diamante della squadra, quel Matteo Tramoni finito anche sui taccuini dei collaboratori del ct Spalletti: l’italo corso è accreditato di un valore di 5 milioni di euro. Subito dietro ci sono Alexander Lind (4,5 milioni) e Samuele Angori (4 milioni): il terzino sinistro alla vigilia di Natale era accreditato di un valore all’incirca di 1,6 milioni di euro. Il suo è stato un incremento del 250%, ma c’è un altro calciatore nella rosa del Pisa che ha subito un aumento ancora più grande. Si tratta di Gabriele Piccinini, a tutti gli effetti uno dei migliori centrocampisti di inserimento di tutto il campionato con i suoi 4 gol e 5 assist messi a referto. Il numero 36 a inizio campionato aveva un prezzo stimato di 1 milione di euro: arrivati a metà marzo la sua valutazione si aggira sui 3 milioni di euro. Un incremento del 300% che racconta molto dei miglioramenti conquistati sul campo da parte del centrocampista emiliano, tra i più inaspettati ma assoluti protagonisti della cavalcata nerazzurra.

M.A.