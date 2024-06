Pisa, in arrivo Ballet in prestito con diritto di riscatto dal Como

Pisa, 27 giugno 2024 - Prima operazione ufficiale per la società nerazzurra che all'apertura del calciomercato annuncerà l'arrivo di Samuel Ballet, centrocampista e attaccante svizzero di 23 anni dal Como, di origine camerunese.

L'operazione, secondo quanto appreso, è in prestito con diritto di riscatto. Da definire ancora le cifre definitive dell'operazione, che è in via di definizione in queste ore. Il Como lo prelevò dall’FC Winterthur, con un contratto di tre anni e mezzo. Il giocatore è un ex giovanili svizzere, prodotto di una delle migliori Academy elvetiche (BSC Young Boys). Arriverà in città per i test atletici.