Pisa-Cesena 3-1: la capolista domina all'Arena con le reti di Lind, Canestrelli e Touré

Pisa, 5 ottobre 2024 - Vince ancora la capolista, mantenendo il proprio vantaggio sul secondo posto e guadagnando ancora sulle squadre impegnate nella lotta per i playoff. Il Pisa di Inzaghi conquista il successo da cannibale, archiviando la gara già dopo poco meno di un'ora di gioco. Prima rete in nerazzurro per il danese Lind, seguito dai colleghi Canestrelli e Touré che suggellano il risultato. Nel finale gli ospiti accorciano le distanze con Prestia. PRIMO TEMPO - Parte forte il Pisa con un bello scambio sull'asse Rus-Arena-Touré con quest'ultimo che taglia in mezzo e guadagna un corner al 4'. Al 9' clamoroso buco della difesa nerazzurra con Bastoni che si trova a tu per tu con Semper, ma il portiere nerazzurro respinge di piede. Sulla conseguente respinta Antonucci spara alto. Al 14' Marin su calcio di punizione serve Canestrelli, ma il suo colpo di testa termina a lato, grazie anche al disturbo di un difensore avversario. Al 19' ottima occasione per il Pisa con Beruatto che mette in mezzo, la palla passa e arriva ad Arena, ma il suo tiro viene respinto da Pisseri, poi è Moreo a guadagnare un corner. E' il preludio al gol che arriva al 23', con un passaggio illuminante di Arena per Lind che firma la sua prima rete in nerazzurro. Lind cerca di ribadire qualche minuto dopo, ma viene fermato sul più bello dopo una grande progressione. Al 32' Tourè di testa guadagna un calcio d'angolo. Al 37' altra grande occasione per i nerazzurri, ma Pisseri compie un miracolo a mano aperta su un tiro di Piccinini a botta sicura, salvando il risultato. Al 38' arriva il raddoppio nerazzurro con Canestrelli che ribadisce in rete una conclusione respinta di Lind, sempre più devastante in area di rigore. SECONDO TEMPO - La partita è un assolo del Pisa e Touré mette dentro anche la rete del 3-ò0 al 54'. Un contropiede di Canestrelli innesca Piccinini che serve il tedesco. A questo punto un tiro-cross del giocatore viene deviato sul palo e in rete. Inzaghi sostituisce Marin con Hojholt e Lind con Nicholas Bonfanti dopo un'ora di gioco. Al 63', di testa e sugli sviluppi di un corner, Moreo sfiora il palo alla sinistra di Pisseri. Esce anche per crampi Caracciolo, sostituito al 73' da Calabresi. Accorcia le distanze su calcio d'angolo Prestia, portando il risultato sul 3-1. Ultimi cambi per Inzaghi che inserisce anche Angori e Abildgaard per Moreo e Piccinini. Poi di fatto non succede praticamente più nulla, con la squadra di Inzaghi che controlla fino al 95'. PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo (73' Calabresi), Rus; Tourè, Piccinini (82' Abildgaard), Marin (60' Hojholt); Moreo (82' Angori), Arena, Lind (60' N. Bonfanti). A disposizione: Nicolas, Loria, Angori, G. Bonfanti, Ferrari, Abildgaard, Calabresi, Leoncini, Jevsenak. Allenatore: Inzaghi. CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay (77' Hraiech), Calò (59' Berti), Bastoni, Celia (46' Donnarumma); Antonucci, Kargbo (59' Tavsan); Shpendi (67' Van Hoojdonk). A disposizione: Klinsmann, Curto, Chiarello, Mendicino, Piacentini, Francesconi, Pieraccini. Allenatore: Mignani. Arbitro: Tremolada di Monza Reti: 23' Lind, 38' Canestrelli, 54' Touré, 76' Prestia Ammoniti: Celia, Marin, Abildgaard, N. Bonfnati. Ammonito Inzaghi per proteste Note: Recupero 1' pt, 5' st. Spettatori 7915