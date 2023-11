Pisa-Como 1-1: Valoti risponde a Cutrone e trova il pareggio

Pisa, 4 novembre 2023 - Un Pisa in ripresa nel secondo tempo riporta la gara in parità con Valoti dopo essere passato in svantaggio nella prima frazione ad opera di Cutrone. PRIMO TEMPO – Negativo primo tempo dei nerazzurri che soffrono il Como e non riescono ad esprimere per niente il gioco voluto da Aquilani se non nel finale della prima frazione. Al 3’ ci prova la squadra nerazzurra con Tramoni su cui respinge Semper, mal'arbitro fischia per precedente fuorigioco. Al 12' però è il Como a passare in vantaggio con Cutrone che in mezza rovesciata trafigge Nicolas su assist di Verdi. Gara molto nervosa tra le due squadre. Ancora una conclusione da fuori di Cutrone al 29' termina di poco a lato alla destra di Nicolas. Al 40' ottima azione del Pisa con uno scambio tra Esteves e Marin che porta il portoghese a metterla in mezzo per Valoti, ma il suo tiro al volo termina di poco alto sopra la traversa. Al 43' su punizione Miguel Veloso la manda alta di pochissimo sopra la traversa.

SECONDO TEMPO - Al rientro dagli spogliatoi Aquilani inserisce Barberis al posto di Miguel Veloso. Il Pisa si sveglia e al 46' trova il pareggio con Valoti su filtrante di Mlakar. Poco dopo proprio Mlakar si invola sulla fascia, ma il suo traversone basso attraversa la linea di porta ed è nulla di fatto. Al 51' su contropiede Cutrone si trova il pallone di un nuovo vantaggio, ma il suo destro di prima intenzione viene respinto a mano aperta da Nicolas. Al 54' Mlakar serve Lisandru Tramoni, ma il suo sinistro a giro termina sull'esterno della rete. Secondo cambio per Aquilani che inserisce Piccinini per Marin. Al 68' Baselli di sinistro su respinta della difesa spara alto. Al 70' Tramoni serve Valoti, ma il destro del calciatore al volo finisce fuori di poco. Al 72' Cutrone penetra in area, ma il suo pallonetto si stampa sulla traversa e il Pisa si salva. Chaja a 74' colpisce un altro palo e il Pisa si salva ancora. Aquilani mette dentro Vignato e Barbieri per Tramoni ed Esteves. Ci prova ancora Chaja, ma il suo destro viene deviato in angolo. Al 90' Valoti si accentra, ma calcia debolmente e Semper blocca a terra. L'ultimo cambio di Aquilani è Nagy al posto di Valoti. Al 93' Vignato calcia centralmente e Semper blocca a terra. TABELLINO PISA-COMO 1-1

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Tramoni (77' Vignato), Esteves (77' Barbieri), Marin (63' Piccinini), Veloso (46' Barberis); Valoti (91' Nagy), Mlakar; Moreo. A disp. Loria, Campani, Hermannsson, Gliozzi, Vignato, Masucci, Arena, Calabresi, Barbieri. All. Alberto Aquilani.

COMO (3-5-1-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Cassandro (82' Iovine), Bellemo, Kone (62' Baselli), Gabrielloni (54' Da Cunha), Ioannou (82' Sala); Verdi (62' Chaja); Cutrone. A disp. Vigorito, Solini, Kerrigan, Arrigoni, Scaglia, Cerri, Vignali. All. Moreno Longo

ARBITRO: Matteo Marcenaro della sezione di Genova

RETI: 12' Cutrone, 46' Valoti

NOTE: ammoniti Miguel Veloso, Lisandru Tramoni, Odenthal, Canestrelli, Barba, Bellemo. Recupero 1' pt, 5' st. Spettatori 6.324.