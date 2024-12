Nicholas Bonfanti potrebbe partire. Tutte le strategie del calciomercato

di Michele Bufalino

Archiviata anche l’ultima partita dell’anno, il Pisa ha già chiare le strategie da seguire sul calciomercato invernale da parte dei direttori Davide Vaira e Giovanni Corrado, anche se sono in corso valutazioni sul reparto avanzato. Nicholas Bonfanti infatti potrebbe lasciare il Pisa. Il calciatore non segna dalla quinta giornata di campionato e, in questo momento, non ha dato le risposte che ci si attendeva, con il peso del reparto offensivo che sta gravando sulle spalle di Alexander Lind. La società sta dunque considerando una eventuale cessione in prestito per il numero 9 sul quale si sta facendo avanti il Mantova. Contestualmente, se dovesse partire, la dirigenza si orienterebbe su un altro giovane profilo da alternare al danese, pur con la necessaria esperienza già maturata in Serie B. La priorità del Pisa è quella di "non fare danni" come rivelato dal tecnico nerazzurro contro la Sampdoria a fine gara. "Se qualcuno volesse partire proveremo ad accontentarlo, ma questo è un gruppo affiatato con una sana concorrenza".

In partenza ci sono sicuramente almeno altri due giocatori. Il primo è Zan Jevsenak, per il quale è già stata rifiutata una offerta dall’Olimpia Lubiana, ma il Pisa ha necessità che giochi per crescere e disputare gli Europei Under 21 con la Romania, mentre il secondo dovrebbe essere Emanuel Vignato. Si cerca una destinazione per il calciatore, mentre al contrario Mlakar dovrebbe rimanere. D’altronde con il recupero pieno di Morutan che si candida all’esordio con la Carrarese il 13 gennaio, vero primo acquisto del calciomercato, è necessario fare spazio in un reparto già molto affollato. La società però non ha fretta di acquistare, vista anche la posizione di alta classifica. Ragion per cui non dovrebbero essere chiuse operazioni nei primissimi giorni del mese di gennaio. I nerazzurri cercano soprattutto due profili oltre all’attaccante, se dovesse partire Bonfanti. La necessità più importante è sulla corsia di destra per alternarsi a Idrissa Touré date le defezioni di Esteves e Leris, mentre a centrocampo potrebbe arrivare un altro giocatore per Jevsenak.

Il Pisa non ha neanche necessità di fare spazio nella lista over, dato che è coperto per 16 giocatori su 18 slot disponibili più i due calciatori bandiera. Un discorso a parte lo merita il giovane Francesco Coppola, difensore centrale in prestito alla Vis Pesaro, dove sta brillando con 16 presenze e 3 gol, tanto da attirare l’attenzione di Reggiana e Juventus Nex Gen. L’italo cubano classe 2005 potrebbe muoversi a gennaio. "Se si muove dalla Vis Pesaro andrà in una squadra di Serie B che non lotta per vincere, ma per salvarsi - ha dichiarato il suo procuratore Antonino Imborgia, in una intervista che andrà in onda questa sera su Telegranducato al Nerazzurro di Massimo Marini -. Vorremmo fargli fare un po’ di B prima di essere pronto". La società nerazzurra ha grandi progetti per lui per il futuro, ma accetterà l’offerta di prestito della Reggiana soltanto se sarà garantito un posto regolare in squadra, altrimenti concluderà il suo percorso a Pesaro.