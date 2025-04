Febbre Pisa: fila sotto la pioggia per il biglietto con la Cremonese. Arena quasi esaurita

Pisa, 14 aprile 2025 – A Pisa non ha smesso di piovere nemmeno un secondo. Pozzanghere e code in macchina imperano sulla strada. Ma non bloccano la passione dei tifosi del Pisa. Al mattino la società ha annunciato la messa in vendita alle 15:30 dei biglietti per la sfida contro la Cremonese. Una partita di cartello, seconda contro quarta, che potrebbe rappresentare un grande passo nel percorso della squadra di Inzaghi verso la Serie A.

Tifosi in fila sotto la pioggia in fila per i biglietti della di Pisa-Cremonese (foto di Enrico Mattia Del Punta)

In più, il fatto che si giochi alle 20:30 del giorno di Pasquetta, nel pieno delle festività pasquali, rappresenta una cosa sola: tutti vogliono esserci. Al Pisa Store di via Oberdan, in Borgo Largo (pieno centro storico), le prime persone si mettono in fila già alle 13. “Meglio aver paura che toccarne” recita un detto locale. Insomma: meglio fare due ore e mezzo di fila sotto la pioggia ma essere sicuri di avere il tagliando. Con il tempo che passa, la gente aumenta, avvicinandosi sempre più all’ingresso del negozio, creando un tetto di ombrelli colorati. Al momento dell’apertura dello Store, si compone la fila. Giovani, amici, signore, signori anziani, non c’è distinzione di età o sesso per seguire il Pisa. Per essere maggiormente scrupolosi, i tifosi controllano anche sul sito TicketOne, ma la vendita della Curva sul portale dura pochissimi minuti.

A due a due, la gente così entra, potendo acquistare fino a un massimo di quattro biglietti a testa. L’attesa è tanta, ma le prime decine di persone riescono nell’impresa, uscendo sorridenti con il tagliando in mano. Dopo un’ora dalla messa in vendita, sono poche centinaia i biglietti rimasti liberi in tutto lo stadio (eccezion fatta per il settore ospiti). Il Pisa rischia di superare il record stagionale di presenti, registrato contro il Modena, di 10.809 spettatori. Ma d’altronde, la posta in gioco è la promozione.