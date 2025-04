Pisa domina contro la Reggiana: Inzaghi guida la squadra alla vittoria

SEMPER 6 Rischia soltanto dopo pochi minuti, quando Girma alza troppo la mira dal limite. Poi ancora una volta fa da spettatore non pagante.

CALABRESI 7 Viene tolto dalla naftalina dopo tre mesi esatti dalla sua ultima da titolare. Non fa rimpiangere lo squalificato Canestrelli, piazzando la verticale per Moreo in occasione del primo gol.

RUS 6,5 Mette piede in campo e cala il tris. Il Var gli annulla la gioia con eccessiva puntigliosità.

CARACCIOLO 6,5 Petto in fuori e testa alta nella guida del pacchetto arretrato.

BONFANTI 6,5 Ormai è il padrone indiscusso del cetrosinistra difensivo. Personalità, intraprendenza e pulizia nelle giocate.

TOURÉ 6,5 Con i suoi sette polmoni costringe costantemente sulla difensiva il dirimpettaio in maglia granata. Va vicino all’assist per il terzo gol del pomeriggio.

SOLBAKKEN 7 La prima gara da titolare in nerazzurro ci restituisce un calciatore di ordine, intelligente nelle giocate e anche nelle coperture. Si becca un giallo frettoloso ed esagerato.

MARIN 6,5 Il mastino romeno aveva bisogno di rifiatare dopo aver tirato la carretta ininterrottamente da agosto. Gestisce il risultato senza affanni.

PICCININI 6,5 Indossa i panni del profeta in patria per un giorno, facendo crescere i rimpianti nella società che lo ha lasciato partire da giovanissimo alla volta del nerazzurro.

ABILDGAARD 6,5 Ritrova il campo dopo la bellissima prova di Spezia: dà sostanza e fisicità alla mediana.

ANGORI 6,5 Molto più preciso e insidioso nelle sortite offensive e nei palloni scodellati a centro area rispetto alla scorsa settimana.

MOREO 7 Da cigno a "lavatrice" nerazzurra il passo è breve: là dove c’è bisogno di ripulire il pallone per ripartire, c’è il numero 32. Piazza il sesto assist del torneo e sfiora il gol di testa.

HOJHOLT 6,5 Corre dappertutto per impedire alla Reggiana di rientrare in partita.

MEISTER 6 Svaria su tutto il fronte offensivo per mantenere alta la pressione sugli avversari.

INZAGHI 8,5 Ancora una volta i suoi ragazzi si rialzano con personalità, classe e qualità dopo uno scivolone inatteso. Il mister nerazzurro capisce che c’è bisogno di forze fresche e infarcisce lo schieramento titolare delle facce nuove che consentono al Pisa di chiudere la pratica dopo appena un tempo. Ritrova anche il suo miglior giocatore nel momento decisivo della stagione.

