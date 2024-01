Pisa, idea Puscas: ma è un colpo difficile. E il Bologna mette Canestrelli nel mirino

Deve ancora decollare il calciomercato nerazzurro, ma la società è attivissima e i telefoni dei dirigenti continuano ad essere bollenti in questa primissima fase di trattative. L’eco più significativo delle ultime ore da ‘Radio Mercato’ è legato a Gregorio Morachioli, 23 anni di proprietà del Bari. Dalla Puglia infatti risulterebbe un sondaggio da parte della società nerazzurra. Il calciatore, 12 presenze fino a questo momento, gradirebbe – stando a quanto viene detto da ambienti baresi –, la destinazione pisana. L’arrivo di Morachioli, su cui però i nerazzurri non hanno presentato offerte, però potrebbe essere subordinato alla partenza di un esterno, una situazione comunque da valutare in ottica partenze, visti i sussurri degli ultimi giorni legati a un possibile saluto di un calciatore tra Alessandro Arena ed Emanuel Vignato. Nel caso dovesse essere ceduto uno di questi giocatori allora non sarebbe da escludersi l’arrivo del giocatore del Bari. Tra le novità di ieri anche un sondaggio da parte del Bologna per Simone Canestrelli. Il difensore sarebbe in una ristretta lista dei rossoblù assieme a Bosko Sutalo della Dinamo Zagabria e a Kelvin Amian dello Spezia per sostituire il partente Kevin Bonifazi, ma il Pisa, che ha pagato Canestrelli 2 milioni e ha un contratto fino al 2027, al momento non ha ricevuto offerte concrete e per soffiare il calciatore ai nerazzurri la sensazione è quella di doversi presentare con il portafogli più che capiente in mano. Una situazione simile a quella di Pietro Beruatto, dato come seguito dal Frosinone (che potrebbe offrire la contropartita Giuseppe Caso), ma anche dall’Udinese, ma per il momento il giocatore non è in uscita e anche in questo caso servirebbero offerte più che concrete per convincere la dirigenza pisana a privarsene. Intanto in attacco prosegue il casting per la punta.

In cima alla lista dei desideri c’è Thomas Henry, 29 enne del Verona. L’attaccante preferirebbe rimanere in Serie A e ha un ingaggio da un milione di euro oltre a un contratto fino al 30 giugno 2026. Sul piatto restano anche Luca Moro dello Spezia, in prestito dal Sassuolo, Nicholas Bonfanti del Modena ed Edoardo Soleri del Palermo. Su di loro però ci sono diverse squadre, dal Catanzaro allo stesso Spezia, passando per la Sampdoria, il Bari o l’Ascoli e la sensazione è che tutto inizierà a muoversi come le tessere di un mosaico appena arriverà l’affondo per uno di questi giocatori. Tra i nomi nuovi c’è anche quello di George Puscas, poiché da Genova viene accostato il giocatore al Pisa, ma anche al Bari e allo Spezia. L’ex giocatore nerazzurro però non è la classica prima punta che oggi servirebbe ad Alberto Aquilani, pur trovandosi bene con Torregrossa. Molto probabile la partenza di Ettore Gliozzi, conteso da Bari, Spezia e Catanzaro, in un vero e proprio gioco a incastri nel torneo Cadetto. Oggi intanto, alla ripresa degli allenamenti sono da valutare le condizioni di Beruatto e Jureskin, anche in ottica calciomercato.