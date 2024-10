Incontro con gli arbitri per i calciatori del Pisa a San Piero a Grado

Pisa, 12 ottobre 2024 - Si è svolto nei giorni scorsi al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado, il consueto incontro formativo con un rappresentante dell’Associazione Italiana Arbitri. La riunione, introdotta dal dirigente addetto agli arbitri del club nerazzurro Beppe Vannucchi, ha visto la partecipazione dell’arbitro appartenente alla Can Gianluca Aureliano della sezione di Bologna il quale ha esposto alla squadra e allo staff tecnico-dirigenziale una serie di casi scelti per entrare nello specifico del regolamento e delle ultime novità introdotte; molte le domande e le osservazioni che sono emerse da cui poi la discussione si è allargata per toccare molti aspetti interessanti del rapporto arbitro-calciatore. All’incontro hanno partecipato, ovviamente, i calciatori del gruppo squadra del Pisa Sporting Club, accompagnati dal direttore generale Giovanni Corrado, dal direttore sportivo Davide Vaira, dal tecnico Filippo Inzaghi e da tutti i componenti dello staff nerazzurro.