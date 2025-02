Pisa-Juve Stabia 3-1, i nerazzurri si riportano momentaneamente a +7 sullo Spezia

Pisa, 22 febbraio 2025 - Il Pisa batte la Juve Stabia per 3-1 all’Arena Garibaldi dopo una rimonta nella ripresa. Nel primo tempo i nerazzurri faticano a trovare spazi contro la difesa ospite, ma la Juve Stabia resta in dieci al 35' per l’espulsione di Candellone. Nella ripresa, a sorpresa, gli ospiti passano in vantaggio al 57' con un autogol di Marin, ma il Pisa reagisce con il rigore trasformato da Tramoni (62'), il colpo di testa vincente di Morutan (64') e il gol del definitivo 3-1 di Moreo (77').

Primo tempo - Si comincia subito con un pressing altissimo da parte del Pisa, specialmente con Lind che per due volte rischia di rubare palla a Thiam, come già avvenuto contro il Palermo. Al 16' Candellone ci prova dalla distanza, ma il suo tiro è debole e centrale e Semper neutralizza. Pur attaccando dal primo minuto, i nerazzurri si scontrano con una difesa molto solida che non permette di penetrare negli spazi, affidandosi alle incursioni dei trequartisti e degli esterni. Al 30' Semper neutralizza una doppia occasione di Adorante e Piscopo dopo un errore che porta al contropiede, e i nerazzurri si salvano. Al 32' risponde il Pisa con Moreo che, servito da Angori, si fa deviare il pallone in calcio d'angolo. Al 35' intervento killer su Marin da parte di Candellone. L'arbitro decide di espellere il calciatore della Juve Stabia che resta in dieci. Al 39' Angori trova Canestrelli che, di testa, sugli sviluppi di un corner, impegna a terra Thiam. Non succede più nulla fino all'intervallo. Secondo tempo - Doppio cambio per i nerazzurri dopo l'intervallo con Inzaghi che prova a sfruttare l'uomo in più inserendo Morutan per Touré e Piccinini per Hojholt. Al 49' Caracciolo, sugli sviluppi di un corner di Morutan, calcia a botta sicura, ma Piscopo salva di testa sulla linea clamorosamente. Al 53' Angori ruba palla a Thiam, Tramoni segna, ma il pallone era già uscito e la rete viene annullata. Al 57' da un'azione della Juve Stabia, in seguito a uno svarione di Camestrelli, Floriano Mussolini mette in mezzo, ma Marin mette la palla nella propria porta per il vantaggio degli ospiti. Al 60' Rus impegna su punizione Thiam che blocca a terra. Al 62 Quaranta atterra Piccinini in area e l'arbitro comanda il dischetto. Tramoni si incarica di battere il rigore trasformandolo. Pareggio dei nerazzurri. Non passano neanche due minuti che Morutan, di testa, segna la rete del raddoppio, ribaltando il risultato. Al 77', su punizione di Morutan, Thiam respinge, poi è Moreo che fissa il risultato sul 3-1. L'ultimo cambio per i nerazzurri è Sernicola, al posto di Tramoni. Poi no nsuccede più nulla fino alla fine e l'Arena può esultare.

Il tabellino

Pisa-Juve Stabia 3-1 Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus (84' Calabresi), Caracciolo, Canestrelli; Touré (46' Morutan); Marin, Hojholt (46' Piccinini), Angori; Tramoni (87' Sernicola), Moreo (84' Meister); Lind. A disposizione: Nicolas, Loria, Sussi; Castellini, Abildgaard, Arena, Bonfanti. Allenatore Filippo Inzaghi Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam: Ruggero, Quaranta (69' Rocchetti), Bellich; Floriani Mussolini, Buglio (69' Meli), Pierobon (69' Leone), Fortini (76' Maistro); Piscopo (87' Dubickas), Candellone; Adorante. A disposizione: Matosevic, Baldi, Morachioli, Gerbo, Peda, Louati, Mosti. Allenatore: Nazzareno Tarantino Arbitro: Aureliano di Bologna Marcatori: 57' aut. Marin, 64' Tramoni, 66' Morutan, 77' Moreo Note: ammoniti: Quaranta, Floriani Mussolini, Sernicola. Espulso: Candellone. Spettatori presenti 7808. Recupero 3' pt, 5' st