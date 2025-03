Pisa-Mantova 3-1, i nerazzurri tornano a vincere e allungano sullo Spezia

Pisa, 16 marzo 2025 – Le sconfitte contro Sassuolo e Spezia sono alle spalle. “Non vediamo l’ora di tornare a vincere” aveva dichiarato Inzaghi, e così è stato. Il Pisa batte il Mantova 3-1 in casa, allunga la distanza rispetto alla squadra di D’Angelo, che ora è di cinque punti e arriva al meglio alla sosta. Si riprende il palcoscenico Tramoni dopo due prestazioni opache con una grande doppietta (un gol con il destro, uno con il sinistro). Il tutto intervallato dalla rete di Caracciolo su calcio d’angolo. Sono gli applausi e una fiducia ritrovata ad accompagnare l’uscita dal campo del Pisa.

La partita inizia come era preventivato. Il Mantova cerca di fare la partita, mentre il Pisa ha un solo interesse: pressare altissimo. Lind rincorre tutti, anche il portiere, cercando l’errore in disimpegno. La gara è da subito apertissima. Bonacina ammonisce Caracciolo dopo cinque minuti per un fallo a metà campo su Mensah, poi arrivano le prime conclusioni: Festa è chiamato prima a allungare in angolo un colpo di testa di Angori, servito da Morutan con il sinistro, quindi sugli sviluppi del tiro della bandierina Bonfanti calcia con il sinistro, trovando però la sua conclusione bloccata.

La partita si sblocca al 12esimo minuto. Piccinini tenta l’incursione in area ma la difesa tenta di respingere. Il più lesto a raccogliere il pallone è Tramoni, che di prima calcia incrociando con il destro dal limite e batte Festa. Decimo centro stagionale per la stella del Pisa, che si riscatta dopo le varie occasioni sprecate nel doppio confronto con Sassuolo e Spezia. Anche questa volta, però, per la squadra di Inzaghi è fatale il primo tiro subito. Giordano parte dalla sinistra e mette un pallone in mezzo, Angori, chiamato alla diagonale difensiva scivola, favorendo Mensah che serve Mancuso.

L’attaccante non sbaglia a tu per tu con Semper. I padroni di casa reagiscono subito, proprio con il numero 3, la cui conclusione termina sul fondo. Una giocata tra Tramoni e Angori alla mezz’ora porta al cross sul secondo palo per Touré, che di testa colpisce alto. Il Mantova è carico dopo aver raggiunto il pareggio, e al 34esimo su calcio piazzato Solini di testa colpisce largo. Dopo due minuti Paoletti arriva nuovamente al tiro, a dimostrazione di come gli ospiti abbiano alzato il baricentro, ma il pallone termina altissimo. Stesso esito il tiro di Piccinini all’ultima azione della prima parte, che termina dopo un minuto di recupero.

Il Mantova a inizio secondo tempo parte forte, e Mancuso trova subito la conclusione, respinta. Il Pisa risponde e dopo un minuto Lind, lanciato in profondità, calcia largo con il sinistro. Al 48esimo i nerazzurri ritrovano il vantaggio: Caracciolo è bravissimo a staccare di testa, sfruttando l’angolo battuto da Morutan a uscire con il sinistro. Il pallone è allungato, colpisce il palo ed entra in porta. I nerazzurri trovano un nuovo vigore, le ripartenze sono lanciate spesso da Bonfanti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo da lui procurato Tramoni da calcia da fuori area con il sinistro, trovando la risposta di Festa.

Il numero 11 è protagonista di una grandissima occasione al 53esimo: Piccinini, lanciato da Morutan, mette in mezzo un pallone che con il sinistro Tramoni non riesce a infilare in porta. Il Pisa al 61esimo lamenta un rigore per un tocco di mano in area di Redolfi. Il pallone, però, colpisce prima la testa del difensore: il var ritiene così il tocco lecito. Al 66esimo minuto Sernicola con il destro calcia piano. Il gioco si ferma un paio di minuti perché Lind, in un contrasto con un difensore, resta a terra. Il Mantova si fa vedere di nuovo al 74esimo minuto. Radaelli taglia alle spalle della difesa e raccoglie un lancio dalla distante. Con il sinistro non trova la porta. Al 75esimo è il momento di Moreo che, tra gli applausi del pubblico, ritorna in campo. Pochi minuti dopo Tramoni va vicinissimo ala tripletta: Moreo crossa per Touré sul secondo palo.

Il tedesco mette il pallone in mezzo per il numero 11, ma Festa compie un grandissimo intervento. Moreo è sempre decisivo in termini di palloni serviti: il tocco di esterno trova la testa di Lind, che colpisce fuori. Il Mantova termina in dieci: Bonacina non ha dubbi nell’espellere Paoleti, reo di un’entrata in scivolata su Marin alle spalle. Il giocatore accetta la decisione. Il Pisa termina la partita in attacco, senza trovare la quarta rete, ma gli applausi dei tifosi.

PISA-MANTOVA 3-1, IL TABELLINO

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti (Rus 75’); Touré (Calabresi 89’), Marin, Piccinini (Hojholt 67’), Angori (Sernicola 46’); Morutan, Tramoni; Lind. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Nicolas, Loria, Meister, Solbakken, Castellini, Abildgaard, Arena, Calabresi.

MANTOVA (3-4-2-1): Festa; Solini (Bani 84’), Maggioni, Redolfi; Raffaelli, Trimboli, Paoletti, Giordano (Fiori 60’); Mancuso (Debenedetti 84’), Wieser (Aramu 70’); Mensah (Bragantini 70’). Allenatore: Possanzini. A disposizione: Sonzogni, Botti, Ruocco, Fedel, Artioli, Muroni, De Maio.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.

Reti: Tramoni (P) 12’, Mancuso (M) 22’, Caracciolo (P) 50’.

Note: Ammoniti Caracciolo (P) 5’, Wieser (M) 15’. Angori (P) 25’. Espulsi: Paoletti (M) 86’.

Recupero 1′ pt, 4′ st.

Lorenzo Vero