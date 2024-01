Doppio possibile affare tra Pisa e Modena: Bonfanti in nerazzurro, Gliozzi ai canarini

Pisa, 10 gennaio 2024 - Si può sbloccare il calciomercato nerazzurro in attacco. Confermata, come anticipato da La Nazione, la trattativa per Nicholas Bonfanti. 21 anni, del Modena. Parti al lavoro per arrivare a un accordo.

Il Modena ha chiesto al Pisa un conguaglio economico per il giocatore, i nerazzurri hanno offerto nell'operazione (che sarà separata) anche Ettore Gliozzi, conteso da altre squadre di Serie B. Si continua a trattare. Difficile capire se l'operazione andrà in porto prima della sfida di campionato contro la Reggiana di sabato 13 gennaio. In estate, ma anche nell'inverno scorso, il Pisa aveva già provato a rilevare il giocatore, ma non si fece l'affare per oltre 2 milioni di euro.