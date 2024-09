Pisa, prima tra le prime. Finora solo super sfidanti

di Michele Bufalino

Primi tra i primi in un campionato nel quale, fino a questo momento, il calendario ha messo di fronte al Pisa sempre le squadre più in forma del momento e che ora pone i nerazzurri in testa in solitaria con 11 punti. Il primato della capolista sola al comando era un dato che mancava dal 31 marzo 2022, quando lo Sporting Club si avviava a giocarsi le sue carte per la promozione in Serie A, poi sfumata in finale playoff contro il Monza.

Ripercorrendo la stagione fino a questo momento però si ottiene un dato interessante. La squadra di Inzaghi infatti ha sempre giocato contro le squadre più in forma del momento. E’ stato così fin dalla prima giornata, nella quale ha esordito con lo Spezia, pareggiando 2-2, e i liguri infatti sono sempre riusciti ad attestarsi tra le prime posizioni della graduatoria e adesso si trovano al secondo posto a pari merito con il Brescia, prossimo avversario dei nerazzurri. Anche il Palermo, prima della battuta d’arresto che lo ha portato al momentaneo undicesimo posto, al momento di affrontare i nerazzurri di Inzaghi veleggiava tra le primissime posizioni, ma è stato ridimensionato da un perentorio 2-0 all’Arena firmato da un’autorete e da un gol di Bonfanti e ora è scivolato un po’ indietro. Stesso discorso vale per il Cittadella, sul quale pende ancora il ricorso che sarà discusso il 25 settembre. La squadra allenata da Gorini da inizio stagione è sempre in zona playoff e l’1-1 in campo è parso il risultato più giusto, ma occhio al tribunale sportivo che potrebbe ribaltare il verdetto del campo e mandare in fuga i nerazzurri. Nelle ultime due gare invece il Pisa ha affrontato Reggiana e Salernitana. I primi si trovavano al secondo posto quando hanno giocato all’Arena Garibaldi, ma la vittoria dei nerazzurri ha aperto la strada a una mini crisi, poi confermata domenica con la sconfitta contro il Sud Tirol. Poi c’è stata la Salernitana che arrivava nel suo miglior momento di forma, con ben due successi di fila all’Arechi, ma ha perso la sua imbattibilità tra le mura amiche.

Fino a questo momento insomma, i nerazzurri hanno sempre giocato contro le squadre più in forma. C’è però un’altra statistica da considerare. Inzaghi è al momento, insieme a D’Angelo e il suo Spezia, l’unica squadra ad essere ancora imbattuta in campionato. Ecco perché quella col Brescia sarà una partita spartiacque. Un successo confermerebbe il primo posto in solitaria contro la seconda classificata, mandando il Pisa a 14 punti in classifica. Aspettando il verdetto di mercoledì che potrebbe diventare importantissimo. A seconda di un eventuale successo sia sul campo, sia in tribunale, i potenziali risultati potrebbero mandare in fuga lo Sporting Club e a quel punto il Pisa non potrà più nascondersi, diventando una delle serie contendenti alla promozione diretta.