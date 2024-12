Pisa Primavera, si rinnova la partnership con Casciana Terme

Pisa, 16 dicembre 2024 - Si rinnova una collaborazione significativa tra il Pisa Sporting Club e il territorio di Casciana Terme Lari, con un ruolo di primo piano per il settore giovanile nerazzurro. Anche in questa stagione, infatti, i marchi Visit Casciana Terme Lari e Terme di Casciana saranno presenti come Top Sponsors sulle maglie della squadra Primavera del Pisa Sporting Club. Una partnership che conferma l’importanza dello sport come strumento di promozione del territorio.

La rinnovata collaborazione è stata celebrata in occasione della gara disputata alla Cetilar Arena, dove la squadra di mister Innocenti ha ottenuto una vittoria schiacciante per 5-0 contro il Monopoli. Per l’occasione, una delegazione del Comune di Casciana Terme e delle Terme di Casciana è stata ospite della società nerazzurra.

Prima del calcio d’inizio, il capitano della Primavera, Daniel Cannarsa, ha donato maglie autografate da tutta la Prima squadra a Enrico Fatticcioni (Vice Sindaco di Casciana Terme e Assessore allo Sport), Rolando Pampaloni (Amministratore Unico di Bagni di Casciana) e Martina Omnis (Responsabile Comunicazione delle Terme di Casciana). Un gesto simbolico che sottolinea il legame tra il club pisano e la comunità termale.

Una sinergia nata nel 2023. La collaborazione tra il Pisa Sporting Club e Casciana Terme Lari ha radici recenti ma solide. Nel 2023, la partnership è iniziata con il Pisa Summer Camp, un centro estivo per bambini che ha riscosso grande successo. Dal 2 agosto 2023, i giovani nerazzurri e lo staff tecnico hanno trascorso dieci giorni a Casciana Terme, utilizzando gli impianti sportivi di via del Montevaso e visitando le eccellenze del territorio, come il Castello dei Vicari di Lari. Come suggello della partnership, i marchi Visit Casciana Terme Lari e Terme di Casciana sono diventati main sponsor della squadra Primavera del Pisa, comparendo sulle maglie ufficiali e sui ledwall dell’Arena Garibaldi durante le gare della prima squadra. La collaborazione, inoltre, ha beneficiato del supporto della US Casciana Terme Lari, che gestisce il campo sportivo di via del Montevaso e si è subito messa a disposizione per accogliere il club. Questo ha permesso di consolidare un rapporto che punta non solo al successo sportivo, ma anche alla valorizzazione culturale e turistica del territorio.