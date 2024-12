Inzaghi presenta la Sampdoria: "Squadra forte, noi a Genova per vincere"

Pisa, 28 dicembre 2024 - Il tecnico del Pisa Filippo Inzaghi ha presentato la partita di domani a Genova, ultimo match del 2024 prima della sosta che perdurerà fino al 13 settembre. Di seguito le sue dichiarazioni.

Analizziamo questa gara, il Pisa va a Genova, una partita difficile, pochissimo tempo per prepararla. “E’ l’ultimo sforzo dell’anno, sappiamo di andare in un grande stadio contro una squadra molto forte al di là della classifica. La Sampdoria sappiamo il valore che ha, per cui dobbiamo prepararla al meglio. Speriamo di aver recuperato tutte le energie, domani mattina valuterò chi far giocare. E poi speriamo di fare una grande gara, perché come sempre in Serie B, soprattutto in un campo così complicato per vincere, ci vuole al miglior Pisa”. Nelle ultime partite ha tenuto 8-9 undicesimi nella squadra titolare. Si sta orientando verso una formazione base? “A questo gruppo mi fa pensare che non esista una formazione base, ma esistono i momenti. Abbiamo sfruttato i momenti dei vari giocatori, quando sono in forma preferisco dargli continuità, soprattutto nel reparto arretrato. Possiamo cambiare chiunque, tutti fanno bene, come nel reparto offensivo. Abbiamo qualche giocatore cardine, come in ogni squadra, ma abbiamo ricambi all’altezza. Ho sempre cambiato molto, tutti hanno giocato un certo minutaggio, ed è questa la cosa più importante per noi.” Può essere un momento per fare un po’ di turnover, visto che è la terza partita in una settimana? “Oggi è difficile rispondere, domani mattina faremo una piccola rifinitura, parlerò con i giocatori. Poi andranno in campo quelli che mi danno maggiori garanzie fisiche e tecniche. L’ultimo sforzo dell’anno, poi andremo in vacanza e ci riposeremo. Cercherò di mettere in campo quelli che mi danno più garanzie e terrò fuori quelli che potranno darmi qualcosa di importante”. Visto la grande prestazione con il Sassuolo, c’è da temere un calo di concentrazione? “Mi auguro di no, ci siamo già passati e la nostra crescita deve essere anche questa. Dopo una grande partita con il Bari e Modena non siamo stati sicuramente gli stessi. Non si può essere sempre perfetti, ma domani non voglio passi indietro, voglio una grande partita. Ho già detto che giocare a Marassi con quel pubblico, contro una squadra così forte, se non sei al top fai una brutta fine. Mi aspetto la prestazione, mi fido dei miei giocatori e so che faranno una grande partita”. Un commento sul momento che sta vivendo la Sampdoria? “La Sampdoria era indicata tra le favorite, ha avuto qualche vicissitudine, ma è una squadra molto temibile. Ci vorrà il miglior Pisa, ci vorrà una grande partita, ma penso che andare a giocare a Marassi con questa classifica per noi sia un motivo di grande orgoglio. Cercheremo di goderci un’altra grande gara”