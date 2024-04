"Pisa sconfitto a Brescia: playoff sempre più incerti"

In una giornata con 5 pareggi su 10 incontri totali, una vittoria avrebbe avuta una rilevanza probabilmente superiore ai soli tre punti. Il Pisa, però, è uscito da Brescia con una sconfitta, impelagando nuovamente una sempre più tumultuosa lotta playoff. I lombardi, infatti, salgono a quota 45 punti, confermando il settimo posto. Subito dietro, a 44, la Sampdoria di Pirlo, che dopo quattro vittorie consecutive al "Barbera" è stata fermata sul 2-2 dal nuovo Palermo di Mignani, sempre sesto a quota 49. I nerazzurri di Aquilani al termine di questa giornata sono stati sorpassati nuovamente dal Cittadella, tornato a vincere dopo mesi di astinenza sul campo della Reggiana, che con gli uomini di Aquilani condividono gli stessi punti, 40. Subito dietro, a una lunghezza in meno, il Modena di Bianco (0-0 contro la Ternana) e il Sudtirol, che con lo stesso risultato ha fermato la capolista Parma in casa. A cinque punti di distanza, a lottare tra la salvezza diretta e l’incubo playout, tre squadre appaiate con altri obiettivi a inizio stagione: il Cosenza di Viali, il Bari di Iachini (tre sconfitte nelle ultime 4) e lo Spezia di Luca D’Angelo, che invece è in striscia positiva da quattro gare. La prossima avversaria del Pisa, la FeralpiSalò, nello stesso lasso di tempo ha conquistato 7 punti: due vittorie, una sconfitta e un pareggio, con il Cosenza. Per la salvezza ai nerazzurri dovrebbe bastare una vittoria, per i playoff, c’è bisogno dei passi falsi delle avversarie.

Lorenzo Vero