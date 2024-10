Ponsacco-Sestese. È la telenovela delle non vittorie. Mobilieri sempre poco incisivi

MOBILIERI PONSACCO

Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Gemignani (36’st Morana), Pacifico, Di Giulio,Colombini, Penco (13’st Volpi), Fischer (36’st Guerrucci), Borselli, Mengali (40’st Bagnoli), Regoli, Imbrenda (17’st Pallecchi). A disp. Profeti, Crecchi,Pisani,Pini. All. Macelloni

Sestese: Giuntini, Matteo G., Cucionotta (21’st Sarr Papa), Matteo L., Biondi, Cirilllo, Dianda (29’st Ranieri), Belli (40’st Caprio), Berti, Mazzeo (21’st Pisaniello),Manganiello (33’st Casati). A disp. Soccodato, Pisaneschi,Fiorentini,Geri. All. Polloni

Arbitro: Antonuccio di Roma (Pacini-Lazzareschi)

Note: Un 1’ di silenzio in memoria del presidente nazionale delta Federazione Golf Italia. Ammonito Dianda, al 40’st espulso Di Giuilio doppio giallo.

Angoli: 4 a 6. Rec: 1pt – 4st, Spettatori 100

PONSACCO - Continua la serie delle non vittorie al Comunale di Ponsacco da parte dei Mobilieri che con la gara contro la Sestese raggiunge ben quota 29, ed esattamente dal 21 dicembre 2022. Qualche aggiustamento nel team rossoblu con debutto di Di Giulio (espulso) ed un 3 più 5 con Imbrenda e Mengali all’attacco. Mister Polloni conferma per 10/11 la formazione sconfitta dalla Massese inserendo lo sgusciante Manganiello in coppia con Berti sostenuti da Mazzeo. Mobilieri quasi avulsi dalla manovra, con tentativi fatti di ampi lanci su di un fronte offensivo pressoché innocuo mentre i rossoblu soffrono la più attiva manovra degli ospiti che insiste con proiezioni offensive che mettono apprensione ad un Ponsacco sottotono atletico ed anche tecnico per lunghi tratti. A questa evidente pressione fa scudo il volante portiere Campinotti e già al 9’ sventa un colpo di testa ravvicinato di Matteo L. Respinge un conclusione di Berti al 28’e dice no ad un fendente di Belli al 36’. L’unico scossone rossoblu del match è al 40’ quando una capocciata di Colombini con palla da angolo fa gridare al gol. La ripresa ha segnato qualche ritmo in più per i Mobilieri, con la Sestese ad agire più di rimessa paga del risultato di 0 a 0, deciso però in extremis da "San Campinotti" che al 49’ caccia gli incubi della sconfitta frenando un bolide rasoterra di Brondi.

Luciano Lombardi