Pontedera sempre più legato al territorio. Con i nomi di Susini, Montagnani e Signorini

Un Pontedera sempre più legato al suo territorio. Con l’uscita dell’imprenditore Rosettano Navarra, la fotografia della composizione della società ha subito una decisa modifica, introducendo personaggi che se non sono pontederesi doc sono comunque di zone limitrofe e vicinissimi ai colori granata. I nomi nuovi sono sostanzialmente tre: Stefano Susini, Emilio Montagnani e Luca Signorini, con gli ultimi due garanti di fondi di sponsorizzazioni. A loro va però aggiunto Rossano Signorini (nessuna parentela con Luca) amministratore delegato di Ecofor, società che resta socio di maggioranza relativa, entrato anche a titolo personale. Riassumendo, ecco com’è composta la società: Ecofor 32% (aveva il 32% anche prima), Andrea Bargagna, direttore organizzativo del club, 9% (aveva il 5%), Emilio Montagnani 9% (è uno dei nuovi entrati, anche se faceva parte della società un paio di anni fa), Luca Signorini, attuale SLO del Pontedera, 9% (è uno dei nuovi entrati), Marco Maiello, entrato a far parte del cda del quale continuano invece a far parte il presidente Simone Millozzi e Rossano Signorini, 9% (aveva il 7%), Stefano Susini, tra i soci già nel 2010, 8% (è uno dei nuovi entrati), Rossano Signorini, 5% (possiamo dire che anche lui è uno dei nuovi entrati), Piero Gradassi, 5% (aveva il 5% anche prima), The Wolf Solution, società con sede a Capannoli, 5% (aveva il 2%), Lorenzo Lamioni, ragioniere, 5% (aveva il 5% anche prima), Paolo Pastacaldi, coordinatore e responsabile del settore giovanile, 3% (aveva l’1%) e Marcello Pantani, 1% ( aveva l’1% anche prima). Escono di scena, come già detto, Rosettano Navarra, che deteneva il 31% delle quote, la CTL Ecology, società controllata dallo stesso Navarra, che aveva il 10%, ed Emiliano Branca, già responsabile del settore giovanile granata, che aveva l’1%. Il Pontedera è così pronto per depositare la domanda di ammissione al campionato di Serie C 2024-25, il cui termine ultimo e inderogabile è martedì 4 giugno, data entro la quale verrà garantita anche la fideiussione di 350mile euro richiesta.

Stefano Lemmi