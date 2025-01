Primavera 2: Pisa-Cosenza 0-1, crisi per i nerazzurri

Pisa, 18 gennaio 2025 - Il Pisa Primavera di Matteo Innocenti incassa la terza sconfitta consecutiva, perdendo in casa per 0-1 contro il Cosenza. Un gol di Rocco al 74’ condanna i nerazzurri, che non vincono dal 5-0 contro il Monopoli, partita in cui brillò Morutan, aggregato dalla prima squadra, avvenuta a metà dicembre. Da allora, la squadra ha subito una brusca frenata, passando dal secondo posto di inizio stagione all’ottava posizione, con 20 punti conquistati in 15 partite. La partita. La gara contro il Cosenza è stata un'occasione mancata per invertire la rotta. Il Pisa ha schierato Rugginenti in porta, con Vivace, Bacciardi, Frosali e Bendinelli in difesa. A centrocampo, Cannarsa e Bassanini hanno provato a impostare il gioco, con Bettazzi, Buffoni e Lovo a supporto di Tosi in attacco. Nella ripresa, Innocenti ha inserito Rossi, Cenerini, Capitanini e Novak per dare freschezza, ma senza successo. Il Cosenza di Belmonte si è dimostrato solido e organizzato, trovando la rete decisiva grazie a Rocco. Nel finale, i nerazzurri hanno avuto l’occasione per pareggiare con un calcio di rigore calciato da Rossi al 95’, ma il portiere avversario De Franceschi ha compiuto una parata decisiva, blindando il risultato. La sconfitta complica ulteriormente la situazione per il Pisa Primavera, che ora deve affrontare il Benevento, terzo in classifica, in un match che si preannuncia impegnativo. Il campionato è dominato dal Frosinone con 38 punti, con 9 lunghezze di vantaggio sul Napoli, quindi segue un quartetto con Benevento, Palermo, Ternana e Ascoli. TABELLINO PISA PRIMAVERA-COSENZA

PISA: Rugginenti, Vivace, Bacciardi, Frosali, Bendinelli, Cannarsa, Bassanini (46′ Rossi), Bettazzi (74′ Cenerini), Buffoni, Lovo (70′ Capitanini), Tosi (70′ Novak). A disposizione. Luppichini, Guizzo, Arnesi, Foglia, Battista, Lanza, Battistella. Allenatore Innocenti.

COSENZA: De Franceschi, Lanzillotta (46′ Bonofiglio), Riga, Petrucci, Rocco, Touadi, Contiero (59′ Delicato), Silvestri, Roseti (59′ Colasurdo), Ragone (78′ Lombardi), Marini (65′ Randazzo). A disposizione. Baldi, Pellegrino, Machi, De Luca. Allenatore Belmonte.

Arbitro: Enrico Cappai di Cagliari. Assistenti. Marra-Callovi

Marcatore: 74′ Rocco.

Note: Ammoniti Cannarsa, Lovo, Petrucci, Touadi, Contiero. Al 95′ De Franceschi ha parato un calcio di rigore calciato da Rossi. Recupero 0′ pt; 4′ st.