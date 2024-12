Primavera 2, Spezia-Pisa 0-2: Bocs e Raychev decidono il derby

Pisa, 8 dicembre 2024 - La Primavera del Pisa continua la sua marcia in campionato con una vittoria di grande carattere in trasferta contro lo Spezia, imponendosi per 2-0 grazie ai gol dei suoi talenti stranieri, Bocs e Raychev. Una prestazione convincente che consente ai ragazzi di mister Innocenti di risalire al quinto posto in classifica con 17 punti, dietro a Frosinone e Napoli, irraggiungibili rispettivamente con 28 e 27 punti, ma in piena corsa per superare Benevento e Palermo, appaiate a quota 19.

LA PARTITA - Sul campo dello Spezia, i nerazzurri si sono presentati ancora privi di Tommaso Ferrari, convocato in prima squadra da Filippo Inzaghi per la sfida di Serie B contro il Mantova. Nonostante l’assenza di uno dei pilastri dell'attacco, il Pisa ha mostrato grande solidità e organizzazione. Il primo tempo si è chiuso a reti inviolate, con poche occasioni da entrambe le parti. Tuttavia, la ripresa si è aperta con un cambio di ritmo decisivo per i nerazzurri. Al 46’, Bocs ha trovato la rete del vantaggio, ma il Pisa ha continuato a spingere e ha approfittato dell’espulsione di Martinelli al 63’, per somma di ammonizioni, che ha lasciato lo Spezia in dieci uomini. Due minuti dopo l’espulsione, Raychev ha raddoppiato, chiudendo virtualmente la gara. Lo Spezia, nonostante alcuni tentativi di reazione, non è riuscito a trovare spazi nella difesa del Pisa. La prossima sfida con il Monopoli, ultimo in classifica, sarà cruciale per mantenere alto il morale e continuare a sognare in grande.

TABELLINO SPEZIA-PISA 0-2

SPEZIA. Mosti, Nicolai, Baldetti (74′ Insignito), Garzia, Martinelli, Bertoncini, Tognoni (85′ Lorenzelli), Djankpata, Fontanarosa (65′ Franchetti), Ferrazza (65′ Piras), Di Giorgio (74′ Brio). A disposizione. Leonardo, Fantinati, Kalushi, Marchini, Vannucci, Viola, Vicari. Allenatore Terzi.

PISA. Giuliani, Pucci, Bacciardi (70′ Rossi), Frosali, Casarosa, Cannarsa, Raychev (93′ Lanza), Bettazzi (78′ Lovo), Tosi (93′ Buffon), Bocs (78′ Bassanini), Vivace. A disposizione. Luppichini, Guizzo, Arnesi, Cenerini, Capitanini, Novak. Allenatore Innocenti.

Arbitro. Antonio Liotta di Castellammare di Stabia. Assistenti. Barcherini-Jorgii.

Reti. 46′ Bocs, 64′ Raychev.

Note. Ammoniti Frosali, Cannarsa, Franchetti. Espulso Martinelli al 63′. Recupero 3′ pt; 5′ st.