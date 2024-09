Primavera 2: Pareggio 1-1 del Pisa a Perugia in trasferta

Pisa, 22 settembre 2024 - Ancora una volta il Pisa ottiene un risultato positivo in Primavera. La squadra di Matteo Innocenti è riuscita infatti a uscire con un punto dall'Umbria, dopo il pareggio per 1-1 contro il Perugia. In gol ancora una volta Ferrari, alla terza rete in due partite. Tabellino

Perugia-Pisa 1-1 PERUGIA: Yimga, Dottori, Giorgetti, Ambrogio, Rondolini, Cottini, Sadetinov (61′ Napolano), Perugini (76′ Bussotti), Casagrande, Lickunas, Barberini. A disposizione. Romagnoli, Panaro, Belloni, Brunori, Berta, Diouf, Calzoni, Pirani, Mori, Mbaye. Allenatore Moll PISA: Giuliani, Baldacci, Battista, Frosali (81′ Cenerini), Casarosa, Pucci, Raychev (46′ Bocs), Cannarsa, Buffon (46′ Tosi), Lovo (70′ Bettazzi), Ferrari (87′ Vivace). A disposizione. Rugginetti, Arnesi, Rossi, Bacciardi, Sapola, Battistella, Bassanini. Allenatore Innocenti. Arbitro: Giuseppe Scarpati di Formia. Assistenti. Pasqualetto-Andriambelo. Reti: 16′ Perugini, 45′ Ferrari. Note: ammoniti Giorgetti, Ambrogi, Cottini, Baldacci, Bettazzi, Vivace. Recupero 2′ pt; 5′ st. Intanto nei giorni scorsi sono stati anche presentati i quadri tecnici del settore giovanile. E questi, per l'under 19, ovvero la Primavera, sono i quadri tecnici per la nuova stagione. UNDER 19 (Primavera) Allenatore. Matteo Innocenti Allenatore in 2. Mirko Barbero Preparatore Atletico. Edoardo Pollastrini Preparatore Portieri. Valerio Fabbriciani Collaboratore Tecnico. Tommaso Michelucci Michele Bufalino