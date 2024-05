Primo maggio e i playoff anticipati. "Gara durissima: obiettivo tre punti. Noi umili, razionali e lottatori»

di Michele Bufalino

La storia di questo campionato è ancora da scrivere e tutto è rimasto invariato in classifica, con il Pisa che segue di un solo punto la Sampdoria e di due il Brescia. Ecco perché con la Cremonese questo pomeriggio, alle 12.30, in un’atmosfera tutt’altro che pigra, nonostante il giorno di festa, e a tre giornate dal termine, sarà una vera e propria finale anticipata, anzi un turno eliminatorio dei playoff, nel quale sarà vietato sbagliare. Sulla carta infatti i nerazzurri hanno la gara più difficile nell’assalto agli spareggi, in una giornata di campionato che promette più di una scintilla, dopo due turni nei quali chi ha lottato per gli ultimi due posti a disposizione ha trovato solo pareggi. Il Brescia infatti sarà ospite della Feralpisalò, di fronte alle ultime speranze per la salvezza, mentre la Sampdoria andrà a Lecco, ormai con pochissimo da dire al campionato. Il Cittadella, invece, dovrà giocare a Como, altra sfida proibitiva contro una squadra che si sta giocando la Serie A diretta. Il tecnico dei nerazzurri Alberto Aquilani vede solo un modo per trascinare l’ambiente: "L’unico modo per caricarla è fare la partita che abbiamo fatto con il Catanzaro - ammette l’allenatore del Pisa Sporting Club -. Se la gente vede i giocatori lottare allora ti segue. Le prestazioni sono tecniche, fisiche e mentali". Sarà una gara durissima: "Bisogna pensare di fare punti, ma dobbiamo pensare anche che giocheremo a Cremona - prosegue il tecnico -. Fino a due settimane fa provavano ad andare in Serie A direttamente. Dovremo essere razionali, umili e fare una partita incredibile".

Aquilani non si fida affatto del momento negativo della Cremonese, che viene da una sola vittoria in sei gare: "Credo poco ai momenti negativi, specialmente quando si parla della Cremonese - analizza Aquilani -. Ovviamente dobbiamo analizzare le partite che hanno fatto e dobbiamo cercare di capire come batterli. Sarà come giocare a braccio di ferro. Arriviamo a tre giornate dalla fine e il collettivo dovrà farla da padrone. Siamo consapevoli di affrontare una squadra importante e quando si affronta una squadra così dobbiamo essere molto concentrati. Noi siamo una squadra che i gol li fa, ma ne subiamo anche tanti, questo è un aspetto da migliorare".

Con la Cremonese mancheranno solo Barberis e Veloso, mentre sono rimasti in dubbio fino all’ultimo Hermannsson e Leverbe. Copre molto le sue carte Aquilani, pensando anche alle tre partite in otto giorni che si dipanano in questo finale di stagione: "Abbiamo una rosa ampia, il ballottaggio è quotidiano e non mi preoccupo troppo - prosegue il tecnico -. Tutti mi danno la garanzia di essere concentrati, ma dovremo saper far fatica e ci vorrà energia e spirito". In ultima istanza Aquilani ringrazia gli oltre 1000 tifosi che hanno scelto di seguire la squadra in trasferta: "I tifosi ci accompagneranno e faremo di tutto per dargli una soddisfazione, siamo felici che ce ne siano così tanti al seguito".